Google被裁定壟斷搜索引擎市場　美國司法部形容歷史性勝利

美國聯邦法官8月5日裁定，Google通過非法行為壟斷搜索引擎市場。司法部長加蘭（Merrick Garland）發聲明，形容裁決為「歷史性勝利」。司法部指控，Google與蘋果、三星等公司達成獨家協議，透過每年向這些公司將支付數十億元，以換取對方在手機等產品中，預設Google引擎為瀏覽器選項，助其維持壟斷地位。



美國司法部長加蘭形容裁決為「歷史性勝利」。（資料圖片）

司法部是於2020年提出指控，指Google透過協議，成功剝奪對手競爭及發展機會。此案於去年經過10星期審理， 哥倫比亞特區地方法院法官Amit P. Mehta 於8月5日發表長達 277頁的裁決，稱認同原訴方提交的證據，指足以反映Google是壟斷者。

裁決未提出補救措施，但法官將為此作決定，分析指有可能會迫使Google改變其運作方式，甚至出售部份業務。

法律學者認為，聯邦政府這次勝訴，將有助於之後針對蘋果、亞馬遜、Meta、等科技巨頭的斥壟斷訴訟。聯邦針對大型科技的反壟斷訴訟，對上一次裁決已經是20多年前，地方法官最初對微軟（Mircosoft）作出不利裁決，但部份後來被上訴法院推翻。