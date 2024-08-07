Tesla內地召回逾168萬輛進口及國產車　前行李廂或行駛時打開

Tesla於內地召回逾168.3萬輛電動車，原因是行駛時前行李廂蓋有打開危機，會影響司機視野，增加車輛碰撞風險。



2023年2月4日，參觀者在中國北京的Tesla陳列室內查看一輛特斯拉Model 3。（Reuters）

國家市場監督管理總局官網8月6日發布Tesla的召回公告，稱自即日起，召回生產日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部份進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動汽車。

公告稱，本次召回範圍內的部份車輛，前行李廂蓋在解鎖後，系統或未能檢測到其狀態，令車輛無法發出「前行李廂未鎖緊」的提示，極端情況下可能在車輛行駛時，出現前行李廂蓋被掀開的風險，存在安全隱憂。

位於上海自由貿易試驗區臨港新片區的Tesla上海超級工廠。（新華社）

Tesla將通過汽車遠程升級(OTA)技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，同時對檢測發現前行李廂閂鎖存在故障的車輛進行免費修復。對於無法通過OTA技術升級的車輛，Tesla將會聯繫相關用戶。