Tesla內地召回逾168萬輛進口及國產車 前行李廂或行駛時打開
撰文：蕭通
出版：更新：
Tesla於內地召回逾168.3萬輛電動車，原因是行駛時前行李廂蓋有打開危機，會影響司機視野，增加車輛碰撞風險。
國家市場監督管理總局官網8月6日發布Tesla的召回公告，稱自即日起，召回生產日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部份進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動汽車。
公告稱，本次召回範圍內的部份車輛，前行李廂蓋在解鎖後，系統或未能檢測到其狀態，令車輛無法發出「前行李廂未鎖緊」的提示，極端情況下可能在車輛行駛時，出現前行李廂蓋被掀開的風險，存在安全隱憂。
Tesla將通過汽車遠程升級(OTA)技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，同時對檢測發現前行李廂閂鎖存在故障的車輛進行免費修復。對於無法通過OTA技術升級的車輛，Tesla將會聯繫相關用戶。
Tesla產品有Bug？7歲中國女孩拍片隔空喊話 獲馬斯克本尊回應裁員裁過頭？Tesla中國曝人手短缺開始召回前員工 HR也上陣賣車Tesla中國產車用百度地圖V20導航 星媒：緩解北京對數據安全擔憂英媒：Tesla擬中國註冊自動駕駛軟件 或2024年上市路透社：特斯拉擬在中國建立數據中心訓練全自駕AI