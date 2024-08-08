伊朗vs以色列衝突迫在眉睫　誰能空中制霸？

中東局勢緊張不斷升級，以色列與伊朗距爆發衝突看來僅一步之遙。雙方同為中東大國卻非陸鄰國，若發生直接衝突，將靠空中力量決勝。路透社8月6日整合對比兩國的空中力量的資訊，分析雙方空軍的優劣。



英國智庫國際戰略研究所（IISS）的數據顯示，伊朗空軍有3.7萬人，但幾十年來的國際制裁基本上使該國無法獲得新型高科技軍事裝備。

IISS表示，伊朗擁有一個由9架F-4和F-5戰機組成的中隊、一個由俄製蘇-24戰機組成的中隊，以及一些米格-29、F-7和F-14戰機。

伊朗空軍指揮官4月17日稱，蘇-24戰機處於「最佳狀態」，可應對任何潛在威脅。報道指，伊朗依賴1960年代首次開發的老舊蘇-24，顯示其空軍缺乏先進機種的弱點。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

以色列擁有一支由美國提供的先進空軍，數百架F-15、F-16和F-35戰機隨時待命。它們在防禦伊朗4月14日首次直接對以國領土發動攻擊時，曾發揮重要作用。

儘管以色列缺乏遠程轟炸機，但在加油機的補充下，其轟炸機仍能精確打擊伊朗。以軍7月20日已展示其打擊遠程目標的能力，成功精準襲擊也門荷台達（Hodeida）附近的目標。

圖為2008年4月16日，伊朗建軍節期間，伊朗戰機在首都德黑蘭郊外上空進行一次大型閱兵。（Getty）

無人機：質與量之對決

路透社稱，伊朗擁有大量自殺式無人機，分析師估計其無人機數量達數千架。

作為無人機技術的先驅，以色列則擁有的先進「蒼鷺」（Heron）無人機能進行遠距離打擊，只需配備射程250公里的「大利拉」（Delilah）巡航導彈。雖與伊朗本土仍有一段距離，以軍仍然可將炮彈射到接近伊朗邊境的地方。

導彈：實為美俄角力

伊朗軍隊同時使用俄製和國產地對空防空系統，伊朗自2016年從俄羅斯接收S-300地對空防空系統，能夠同時攻擊多個目標，包括飛機和導彈；伊朗也擁有國產巴瓦爾-373（Bavar-373）地對空導彈平台，以及「獵人」（Sayyad）、「雷霆」（Raad）防禦系統。

《華爾街日報》8月6日稱，短程的「鐵穹」（Iron Dome）系統或無法應對伊朗和其盟友的聯手攻擊，以色列防空系統無法攔截上述的無人機和導彈。真主黨（Hezbollah）也擁有數萬枚導彈儲備，其中包括以軍無法應對的高精度導彈。

2023年10月20日，從以色列南部的阿什凱隆看到，以色列的鐵穹反導系統攔截了從加沙地帶發射的火箭。（Reuters）

以色列在美國的幫助下開發多層防空系統，防禦最高的系統是箭-3（Arrow-3），可以在太空攔截彈道導彈，以箭-2（Arrow-2）則負責防禦較低空的襲擊；中程「大衛投石索」（David's Sling）防空系統主力對抗導彈威脅，而「鐵穹」則專注對付火箭炮等短距離攻擊。

伊朗擁有超過3,500枚地對地導彈，其中一些能攜帶重半噸彈頭；另一方面，外界普遍認為以色列已研發出長程地對地導彈，但以方既沒有證實也沒有否認相關消息。