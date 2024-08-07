巴黎奧運｜朝鮮電視台轉播游泳賽事　美國旗「打格」

朝鮮在轉播巴黎奧運會的一場游泳賽事時僅對美國國旗進行模糊處理。



韓聯社報道，朝鮮中央電視台8月4日晚轉播經編輯處理過的巴黎奧運會游泳女子200米蝶泳決賽，並播出加拿大選手麥堅杜殊（Summer McIntosh）、美國選手史密芙（Regan Smith）和中國選手張雨霏依次穿越終點線的場面。

圖為2024年7月26日，法國巴黎，朝鮮代表隊的運動員在巴黎奧運會開幕式中揮動旗幟。（Getty）

比賽結束後，前三名選手所在的泳道上面顯示各自國家的國旗、姓名和序號，其中加拿大和中國的國旗清晰可見，僅美國國旗被打上馬賽克。

此前，朝鮮在轉播國際體育賽事時也會遮擋韓國和美國等國家的標誌。2022年卡塔爾世界盃期間，朝鮮中央電視台將觀眾席上掛出的韓國國旗換成灰色，贊助商的廣告牌僅對美國可口可樂和韓國現代汽車的廣告牌進行模糊處理。5月報道亞足聯U-17（17歲以下）女足亞洲盃朝鮮戰勝韓國的消息時，遮住韓國球員球服上的韓國國旗標誌。這反映出朝鮮媒體對於播放涉及韓美畫面時稍有不慎就會破壞體制團結的擔憂。

2024年7月26日，法國巴黎，朝鮮代表隊的運動員在奧運會開幕式舉起旗幟。（Getty）

另據自由亞洲電台（RFA）7日報道，朝鮮中央電視台獲得國際奧委會授權，從奧運會開幕一週後的4日起轉播乒乓球混雙比賽。若國際奧委會旗下負責所有奧運會轉播的主廣播機構——奧林匹克廣播服務公司（OBS）——播放巴黎奧運會現場製作的比賽影片，朝鮮將通過自己的衛星系統接收並用於節目製作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

