英國騷亂｜白人女童之死　點燃一場極右暴力狂歡

英國利物浦以北海邊城市紹斯波特(Southport)上周一(7月29日)3名舞蹈班女童遭持刀匪徒殺害,在全國各地引發反移民暴力騷亂,截至6日已有近400名示威者被捕。極右組織計劃本周對全國逾30個移民服務中心發動攻擊,警方調動數千專門警力應對,已發生一周的騷亂預期持續。

事實上,反移民,乃至種族歧視問題已積存已久,白人女童之死,加上假消息的傳播成為了極右借題發揮的機會,也成為工黨首相施紀賢甫上任便遇到的難關。



17歲青年Axel Muganwa Rudakubana在紹斯波特進行的一場Taylor Swift主題舞蹈班上進行持刀襲擊,造成3死8傷。案發後幾小時內,網絡流傳有關襲擊者是一名最近乘船抵達英國、正在申請政治庇護的穆斯林Ali Al-Shakati的謠言。一些極右派在Telegram和X上呼籲人們上街抗議。當局後特別澄清疑犯在英國卡的夫出生,父母為盧旺達移民(因此更可能為基督徒),但未能阻止反穆斯林和反移民示威擴散,騷亂隨後蔓延至英國各地。

上周末,英國十幾個城市爆發抗議,一些城市的示威者與警方發生暴力衝突,攻擊為申請庇護者提供的酒店,襲擊當地居民、放火燒車及破壞其他財物、搶劫。目前警方已經調動4000專門警力,預計後續還將有超過2000名警力加入來應對本周的示威。

首相施紀賢(Keir Starmer)6日再度召開緊急會議商討應對方案。隨着被捕示威者人數增加至378人,英國政府稱將額外提供500多個監獄宿位,以確保有足夠空間容納被捕示威者。

2024年8月3日,英國利物浦,警察和示威者在反非法移民的抗議活動中發生衝突。(Reuters)

收容酒店成攻擊目標

上周日,極右翼示威者襲擊了至少兩家收容尋求庇護者的飯店,包括英格蘭北部小鎮洛達咸(Rotherham)附近的一家酒店。數百人聚集在該酒店外,一些人手舉寫有 「立即阻截難民船」(Stop the boats now)的標誌,試圖遮蓋在場親移民派手舉的「歡迎難民,阻止極右」(Refugees welcome, stop the extreme right)的標語。

現場有示威者與警察衝突,打碎酒店窗戶和門並點燃垃圾桶。英國天空新聞(Sky News)的畫面顯示,一排手持盾牌的警察面對示威者投擲的碎木頭、椅子和滅火器,試圖阻止示威者進入旅館。警方出動直昇機在酒店上空盤旋,至少有一名穿着防暴裝備的受傷警官被抬走。

同日晚,伯明翰(Birmingham)附近一家曾收容尋求庇護者的酒店也成為目標。警方聲明有一名警員在騷亂期間受傷。

另有網民上載影片反指,該巿有蒙面的「穆斯林巡邏隊」成員在街上巡邏,去追打白人右翼分子。

2024年8月4日,英國洛達咸(Rotherham),一隻警犬襲擊一名極右示威者。(Reuters)

女童被殺案 點燃反移民情緒

英國社會對於移民問題長期存在緊張情緒。去年,乘船經英倫海峽(English Channel)偷渡入境的尋求庇護者數量激增至45,000以上,在短短兩年間增長了500%。在不久前結束的英國大選中,移民亦是核心議題之一。

為了爭取公眾支持,保守黨前首相辛偉誠(Rishi Sunak)將非法移民作為政府主要工作任務之一。去年,政府斥資25億英鎊(約合247億港元)將尋求庇護者安置在酒店,以及後來為節省公帑而計劃讓他們重新搬入一艘名為Bibby Stockholm的躉船、兩個前皇家空軍(RAF)基地和前學生宿舍中。這些方案引來一些當地居民的反對,亦遭親移民的活動人士抗議移民的福利問題。

英國上屆保守黨政府以Bibby Stockholm躉船專供安置庇護者,有如「海上監獄」,備受爭議。(Reuters)

工黨甫上台 即取消以躉船安置移民

該艘停泊在多塞特郡海岸的Bibby Stockholm躉船,彷如一個專供安置尋求庇護者「海上監獄」,一直以來備受爭議,批評其使用是不人道的,但卻是保守黨嚴厲對付移民的高調象徵。一名來自阿爾巴尼亞的27歲尋求庇護者Leonard Farruku早前更被揭在躉船上疑似自殺身亡。

工黨政府上台後,上月底便宣布明年開始停止以Bibby Stockholm安置尋求庇護者,將恢復處理數萬名移民的申請。新政府也取消了辛偉誠政府的《盧旺達安全(庇護和移民)法案》(Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill)——將任何乘坐小船抵達英國的尋求庇護者送往盧旺達。

然而,這些左翼移民政策,馬上便招來反彈。

來自倫敦城市大學、研究人群行為與極右翼的社會學家Stephanie Alice Baker對美聯社表示,襲擊事件點燃了右翼對移民問題長期積累的不滿。

她指:「這些緊張情緒目前在很多國家都能看到。在某種程度上,我認為美國也是如此,你會有新興的民族主義感覺,覺得人們被拋在後面,覺得人們的自由被剝奪,覺得國家的主權岌岌可危,這與移民增加和生活成本危機不謀而合。」

圖為7月27日英國倫敦極右派舉行集會。(REUTERS)

在剛於7月初舉行的大選中,工黨以壓倒勝的姿態勝出,雖取得歷來最多議席,但卻是歷來執政黨最低得票率,這顯然可見英國社會並非真正「轉左」,只是再受不了已掌政14年的保守黨。

更值得留意的是,英國逃不了像西歐國家所面對極右崛起的命運:領導了英國脫歐運動、以反移民為核心主張的激進右派——英國改革黨首次在英國下議院贏得5個議席。在這次舞蹈班女童被殺事件發生後,黨魁法拉奇(Nigel Farage)亦把握機會煽動右翼情緒,在X上發佈一段影片,質疑為何該事件被視為「非恐怖事件」,並暗示警方隱瞞嫌犯身份的「真相」。事實上,未成年疑犯的姓名是受法律保障不必公開的。

三名舞蹈班白人女童,無故被一名黑皮膚青年殺害,刺激了不少英人的神經,同時引爆了社會對於種族、經濟民生、反移民問題積壓已久的不滿情緒,變成一場一發不可收拾的暴力騷亂。