埃及促航空公司8日凌晨停飛伊朗領空3小時　英國亦籲避開黎巴嫩

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗疑遭以色列暗殺，令中東緊張局勢升溫。埃及已指示所有航空公司，於該國8月8日凌晨時分的3小時內，避開飛越伊朗領空。英國同日也建議航空公司，避免飛越伊朗和黎巴嫩領空。伊朗代理外交部長卡尼（Ali Bagheri Kani）同日曾發聲明，稱伊朗將在「適當時間以適當方式」作出反擊。



埃及民航部門發通知，指示所有埃及航空公司避免伊朗領空，生效時間為格林威治標準時間（GMT）凌晨1時至4時，即本港時間早上9時至中午12時，該通告未有提供原因細節。

埃及民航部之後發聲明稱，該通知是根據伊朗當局的通報而決定，旨在減少飛行安全風險。該聲明中稱，在德黑蘭時間8月7日上午11時30分至下午2時30分， 以及8月8日清晨4時30分至7時30，伊朗將在其領空舉行軍事演習。

有分析認為，埃及的航行通告非常不尋常。懷疑是伊朗將對以色列展開反擊。路透社指出，多家航空公司正在修改航班時刻表，以避開伊朗和黎巴嫩領空，同時取消飛往以色列和黎巴嫩的航班。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

同日伊朗新總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，強調基於國際法和國際準則，伊朗不會在受到侵犯後保持沉默。