尤努斯領導孟加拉臨時政府宣誓就職 印度總理莫迪致賀稱致力合作
撰文：蕭通
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孟加拉示威隨總理哈西娜（Sheikh Hasina）8月5日懾於群眾壓力下台去國後，諾貝爾和平獎得主、孟加拉經濟學家尤努斯（Muhammad Yunus）應社運人士要求出任政府首席顧問。他已於8日返抵國門，並於晚上領導臨時政府宣誓就職，成員包括幾名學生領袖。
尤努斯隨後向全國發表電視講話，稱殘酷、獨裁的政權已經不復存在。「明天隨著太陽升起，民主、正義、人權和充分的無畏言論自由，無論黨派如何，都將被所有人享有。這就是我們的目標。」
原本在法國巴黎接受醫治的84歲尤努斯，8日返抵孟加拉，獲軍方高層和學生領袖迎接。尤努斯在機場表示，示威學生拯救國家，自由必須得到保護，又指不能忘記死亡學生的犧牲。他表示，「現在我們必須再次站起來，包括在這裏的政府官員和國防部長，我們是一家人，應該一起前進。」
印度總理莫迪（Narendra Modi）向尤努斯致賀，表示印度致力與孟加拉合作，實現兩國人民對和平、安全與發展的共同願望。他又稱，希望孟加拉早日恢復正常，確保印度教徒和所有其他少數民族社區的安全和保障。
尤努斯被稱為「窮人的銀行家」，他因創辦一家銀行而獲頒2006年諾貝爾和平獎。銀行通過向有需要的借款人提供小額貸款，率先消除貧困。
孟加拉前總理哈西娜已逃到印度，此前數周的抗議浪潮，共造成約300人死亡、數千人受傷。目前，原本由哈西娜領導的人民聯盟（Awami League），並未列入臨時政府。
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