巴黎奧運｜加拿大撐竿跳辣妹「狂扭屁股」爆紅 私下竟是成人網紅
撰文：中天新聞網
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加拿大撐竿跳女將Alysha Newman7日在巴黎奧運女子撐竿跳項目以4米85奪銅，開心地在法蘭西體育場（Stade de France）扭臀熱舞，畫面曝光受到許多關注。
而她另外也在成人平台OnlyFans開設頻道，並且不吝於在IG大秀火辣身材，相當具有自信心。
點圖放大看看Alysha Newman在巴黎奧運賽場上的照片：
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30歲的Alysha Newman在奪銅後就在OnlyFans留言表示自己做到了！
很高興在此宣布我將帶銅牌回家，並為加拿大創下全國新紀錄，我仍然精力充沛！
她也感謝粉絲共同分享光榮一刻：「在我離開巴黎前，可能會為你們挑選一些禮物。」
Alysha Newman在OnlyFans有320張照片與69部影片，讓喜歡她的粉絲大飽眼福。
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而參加巴黎奧運前，她曾說奧運結束後第一件事就要去海灘。
由於她是加拿大首名在女子撐竿跳摘下奧運獎牌的選手，難怪她拿下銅牌後會這麼High地扭臀慶祝。
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