巴黎奧運｜韓國現場觀眾「老害」　干擾比賽遭外國人叫Shut up!

2024巴黎奧運如火如荼進行，其中男子個人射箭比賽項目於8月4日進行決賽，最後由代表韓國出賽的金優鎮奪下金牌。



一名韓國網友回憶當時的觀賽過程，痛批佔滿前排、同樣來自韓國的「老人團」觀眾丟進國家顏面，不僅多次干擾選手比賽，甚至手機鈴聲、訊息通知聲響遍全場，就連其他國家觀眾也受不了。

韓國網友揭露，大韓體育會的長輩團前往觀看射箭比賽時，竟不斷發出噪音干擾選手。（Threads）

韓國網友揭露，大韓體育會的長輩團前往觀看射箭比賽時，竟不斷發出噪音干擾選手。（Threads）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，一名韓國網友在社群平台Threads上分享他前往榮軍院廣場觀賞巴黎奧運男子個人射箭的決賽過程。

當時比賽一路從早上9時30分十六強賽一路打到下午2時46分的金牌戰，而他以60萬韓元的價格購買門票入場觀賽，他以為可以親眼見證韓國奪下金牌的過程，未料卻先被沒禮貌的老人氣死。

該名網友回憶：

原本以為韓國長輩們的吵鬧聲只是聊天群組內的傳聞，但我卻從入場開始就被迫見證他們的吵鬧聲。只見一群穿起『Korea Team』制服的韓國老人們坐在最前面的3、4排。那時我以為他們是一群熱血的老人，沒想到災難卻從李雨錫、金優鎮打進8強時開始。

網友表示，「他們坐在A區的座位，和比賽選手非常接近。其實，射箭需要非常高的專注力，直到開射前必須保持安靜，這是連小孩、法國露宿者，甚至車站的鴿子都知道的道理」。

然而，這群老人像是算命先生般，在播音員喊出選手分數前，便不斷喊著『9』、『10』。一開始，其他外國人只是笑笑，但他們卻越來越過分。

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老人干擾比賽的無禮行徑讓網友感到無地自容，當場羞愧地收起手中的太極旗（韓國國旗）。他表示：「我只好裝作我不是韓國人，沒辦法再繼續為我國（韓國）的選手加油。此時，我最驕傲的祖國——大韓民國，竟然只能被別人當作製造麻煩的國家，此刻我真想在地底挖個老鼠洞躲起來。」

該名韓國網友補充，在這群老人持續干擾比賽的同時，意大利的觀眾們不斷以「噓」聲要求安靜、克制，但過程中老人的電話鈴聲、通訊軟體訊息通知卻仍響遍比賽會場，甚至還有講電話的噪音，嚴重干擾需要安靜、專心的選手們，即便同樣來自韓國的觀眾出言制止，這群老人仍不以為意，最後才終於有一名土耳其女觀眾大罵「閉嘴」（Shut up!）。

韓國網友得知這群老人的身份後相當驚訝：「我不是因為要刻意批評韓國的老人才寫這一篇文。其實，他們這群人大多是大韓體育會在全國各地分會的會長、副會長、事務處長，是領取國家稅金補助、靠國家提供的門票和吃住進場觀賽的人。」

其他網友在底下留言回覆：

「到底有多不了解這些比賽項目，才會發生這種事」

「一定要揭發體育協會這群人的惡行」

「在體育協會尸位素餐的人實在太多了」

「其實電視轉播也能聽到那些亂喊比數的聲音，原來真的是這樣啊」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】