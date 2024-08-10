美國決定解除對沙特出售攻擊性武器禁令　料最快下週恢復軍售

美國國務院8月9日表示，拜登政府已決定解除對沙特阿拉伯出售攻擊性武器的禁令。路透社9日援引消息人士，武器銷售最早可能在下週恢復。



沙特傳統上是美國最大的武器買家之一。美國總統拜登（Joe Biden）2021年上任後不久以也門內戰為由，叫停對沙特的攻擊性武器軍售。2022年也門衝突雙方經由聯合國調停同意停火，美國政府隨後開始評估相關決定。

2022年7月15日，沙特阿拉伯吉達（Jeddah），美國總統拜登（Joe Biden）與時任沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）碰拳。（Reuters）

據報道，美國國務院一名高級官員證實，美國國務院將取消暫停向沙特阿拉伯轉讓某些空對地彈藥的禁令。這位官員說：「我們將根據常規武器轉讓政策，以具體情況逐案考慮新的轉讓。」

報道稱，一名美國國會助理表示，美國政府本週向國會通報了解除禁令的決定。一名消息人士則表示，美國政府已於9日下午就開始着手通知出售事宜。

拜登政府的一名高級官員表示：「沙特方面已按照協議履行了他們的部份，我們也準備履行我們的。」

根據美國法律，重大國際武器交易在最終敲定前必須經過國會議員的審查。近年來，民主黨和共和黨議員都對向沙特阿拉伯提供攻擊性武器提出了質疑，理由包括沙特在也門的作戰行動造成平民傷亡以及一系列人權問題。

圖為2022年7月15日，沙特阿拉伯吉達（Jeddah），美國總統拜登（Joe Biden）與時任沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤。（Reuters）

不過，隨着本輪巴以衝突爆發後中東局勢的動盪，加之也門局勢大體保持平靜，反對的聲音已經有所緩和。

拜登政府高級官員說，在聯合國的斡旋下，沙特與胡塞武裝於2022年達成停火協議。此後，沙特就沒有在也門發動任何空襲，從也門向沙特發射的跨境攻擊也基本停止。

英媒6月17日分析認為，這是很大程度上是因為沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）近年來專注於國內發展，以及緩和與伊朗等地區「敵對者」的緊張關係，故一直在與胡塞進行和平談判。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）2024年3月21日會晤沙特王儲兼總理穆罕默德（Mohammed bin Salman，右），討論加沙局勢。（Reuters）

路透社稱，也門衝突被視為伊朗和沙特阿拉伯之間的幾場代理人戰爭之一。2014年9月，胡塞武裝奪取也門首都薩那（Sanna），後又佔領也門南部地區，迫使時任總統哈迪前往沙特阿拉伯避難。2015年3月，沙特等國對胡塞武裝發起代號為「果斷風暴」的軍事行動。多國聯軍佔有軍事優勢，但戰事持續數年，收效不大。

拜登雖於2021年對軍售沙特採取了更強硬的立場，但本輪巴以衝突爆發後，沙特與美國的關係有所升溫。拜登政府還與沙特就一項防禦協議和一項民用核合作協議進行談判，作為設想沙特與以色列關係正常化的一項廣泛協議的一部份，儘管這仍然是一個難以實現的目標。

本文獲《觀察者網》授權轉載

