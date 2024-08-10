英國騷亂｜警方：741人被捕 週末6000名防暴警嚴陣以待
撰文：王海
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英國紹斯波特（Southport）襲擊案引發的示威浪潮持續。英國警方8月9日表示，已拘捕741人，並對其中302人提出起訴。英國國家警察局長委員會（National Police Chiefs’ Council）同日表示，本週末將有6000名受過專門訓練的防暴警察當值，以應對可能出現的示威騷亂。
衛報8月9日報道，英國警方表示，就著過去一週的右翼示威騷亂已拘捕741人，並承諾還會逮捕「數百人」。
在741名被捕者當中，有302人已被起訴。這次警方的拘捕行動規模龐大，涉及英格蘭和威爾士共43個警區中的36個。
英國國家警察局長委員會8月9日在社交媒體上發表的聲明：
警方表示，疑犯涉及的犯罪包括暴力騷亂、盜竊和反社會行為，在全國範圍內進行的調查可能會持續數月。
英國警方表示，儘管過去兩個晚上較為「安靜」，但本週末將有6000名受過專門訓練的防暴警察執勤，以應對可能出現的示威騷亂。
英國國家警察局長委員會主席史蒂芬斯 (Gavin Stephens) 表示：「雖然過去兩個晚上情況稍微好轉，事態發展可能已來到一個轉捩點，但我們絕對不會掉以輕心」。
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