英國騷亂｜獨立記者訪利物浦集會　店舖提早關閉　警察直升機盤旋

英國於上月29日發生一場持刀殺傷兒童事件，隨即引爆多日連串示威及騷亂，香港獨立記者Ashley昨日（7日）到過Liverpool（利物浦）了解情況，提到當地有店舖公告提早至6時關門，集會地點有500至600人參與，「普遍氣氛都係好和平，舉下橫額，嗌下啲反歧視口號，亦都有人舉起之前巴勒斯坦嘅旗幟。」



作為一位香港人，Ashley指自己沒有遇到任何阻礙，亦不感氣氛緊張，「我諗因為主要件事都係針對中東膚色嘅人種。」又提到因起初施襲事件中，該疑兇一度被廣泛誤傳指是穆斯林，官方亦有馬上澄清，惟已被排山倒海嘅言論蓋過，「我覺得係英國有一部份人對有色人種一種根深蒂固嘅偏見。」



獨立記者Ashley在英國了解連串示威情況。（受訪者提供／instagram：aashc_）

7月29日，英國有人在一個以Taylor Swift為主題的舞蹈和瑜伽活動中持刀施襲，造成3名女童死亡，而該疑兇一度被廣泛誤傳指是穆斯林，事件因而激發極右分子在英國多地發起示威，並接連爆發多日騷亂，破壞民居及建築物等，警方已拘捕逾400人。

店舖提早關門 警車增多

獨立記者Ashley受訪表示，昨日（7日）到過Liverpool（利物浦）一個預計會發生示威的地方了解情況。她提到，見到有店舖公告指提早至6時關門，惟店長無透露原因，估計與當日8時開始的示威有關。

她表示，市內警車明顯較平日多，而該集會地點是一個難民宿舍，她目測有500至600個市民參考集會，「但佢哋係因應反對集會嚟到聲援嘅，場內嘅人唔同種族都有，英國人、老少都有，亦都有一啲少數族裔，有少部份嘅人到戴晒面罩。」

她又指，在場有幾十個警察，警察直升機在上空盤旋，惟形容普遍氣氛都和平，「舉下橫額，嗌下啲反歧視口號，亦都有人舉起之前巴勒斯坦嘅旗幟。有啲難民亦從大廈走出嚟湊熱鬧，或者喺自己間房度睇吓出邊嘅情況。」她及後發現，全國都有大大小小的聲援反歧視集會，據指倫敦一度超過幾千人。

問及示威者反對移民人士，作為香港人會否遇到阻礙，她就表示無遇到任何阻礙，亦不感氣氛緊張，「我諗因為主要件事都係針對中東膚色嘅人種。」

Ashley：英國有一部份人對有色人種一種根深蒂固嘅偏見

Ashley亦表達自己對事件的看法，指引發衝突導火線是一個男仔在Southport持刀入舞蹈室，殺死三個小朋友，多人受傷，「事件係好值得譴責，但係引申到一個好嚴重嘅問題，就係好多市民誤信傳言，好多市民喺唔清晰嘅情況下，就覺得襲擊者係穆斯林，最尾號召啲人包圍清真寺。」

她續指，其實襲擊者背景是來自非洲盧旺達家庭，而盧旺達僅有2%人口是穆斯林宗教背景，官方亦有馬上澄清襲擊者非穆斯林，「但已經被排山倒海嘅言論蓋過咗」她有感此投射或與早前Manchester Airport有穆斯林襲擊警察有關。「我都有聽過反移民集會，入面有人會話『我唔理你係咩顏色，但係你唔好強姦我哋個女人』，我覺得係英國有一部份人對有色人種一種根深蒂固嘅偏見。」

她認為，反對移民的議題就如香港房屋問題一樣屬長期議題，「已經自脫歐之前講，當時政客Nigel Farage係一個右翼政黨UKIP黨魁，喺英國2015年脫歐公投講是國內已經一度有東歐移民來搶飯碗，令到經濟差物價高嘅說法，今次大選，佢又再一次組織reform Uk，打響反移民嘅旗號。」另一點她認為值得關注的是，根據剛過去的大選結果，「佢哋拎到第三多嘅票數，雖然無拎到大多議議席，但證明英國係醞釀緊一種對移民政策嘅不滿。」

她又指，英國人與其他歐洲國家面對一樣的情況，疫情後經濟嘗試恢復，俄烏大戰造成的高物價等等，加上國內長久議題未有解決，導致有部份英國人需要一個歸咎問題，指責的對象。