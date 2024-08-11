巴黎奧運體操｜美國申訴遲4秒無效　羅馬尼亞奪回銅牌　總理發聲

當地時間8月10日，總部位於瑞士的國際體育仲裁法庭（CAS）裁決，美國代表隊就選手芝莉絲（Jordan Chiles）巴黎奧運會體操項目女子自由操決賽成績提出的申訴「無效」，恢復芝莉絲的初始分數。國際奧委會（IOC）11日宣布，銅牌將頒回給羅馬尼亞選手巴保素（Ana Barbosu）。



此前，在當地時間5日舉行的女子自由體操決賽中，巴保素以13.700分排名第三，原本可以鎖定銅牌。然而，排名第五的芝莉絲通過申訴將分數從13.666分提至13.766分，躍升為第三名，剛舉起國旗慶祝的巴保素當場落淚。這很快引發羅馬尼亞國內強烈抗議，還驚動總理嚴辭稱將抵制巴黎奧運會閉幕禮。

美國選手芝莉絲（Jordan Chiles，右）8月5日贏得女子自由體操銅牌，但如今被判要交出銅牌，圖為她與隊友比拉絲（左）合照（Reuters）

羅馬尼亞：美國申訴晚了4秒

羅馬尼亞體操聯合會6日對國際體育仲裁法庭（CAS）提出質疑，認為美國隊的難度分申訴比截止時間晚了4秒，超過國際體操聯合會（FIG，國際體聯）規定的1分鐘時限。

羅馬尼亞還對該國另一名選手Sabrina Maneca-Voinea決賽中0.100分的「出界處罰」提出異議，要求將她的分數提高到13.800，申請為她、巴保素和芝莉絲三人都頒發銅牌。

經一箇中英法三國專家仲裁小組聽取雙方意見並裁決，國際體育仲裁法庭（CAS）當地時間10日晚發布聲明，宣布美國隊提出的改判申訴因超出規定的截止時間「無效」，芝莉絲恢復初始分數13.666，國際體聯應根據上述裁決確定最終排名並分配獎牌。羅馬尼亞剩餘其他申訴則均被駁回。

在2024年8月5日的頒獎儀式上，銅牌得主芝莉絲（右）與銀牌得主比拉絲（左）一起做出跪拜動作，恭賀獲金牌的巴西選手安達迪（Reuters）

國際體聯隨後確認將恢復芝莉絲的初始得分，並將她排在第五位，但表示「重新分配獎牌是國際奧委會（IOC）的責任」。據美聯社和《今日美國》雜誌網站，國際奧委會（IOC）10日未立刻回應媒體置評請求，但在11日上午「推倒了最後一張多米諾骨牌」，宣布將把銅牌重新頒發給巴保素。

國際奧委會（IOC）在一份聲明中說：「我們正在與羅馬尼亞國家奧委會聯繫，商討重新授牌儀式的事宜，並與美國奧委會和殘奧委會聯繫，商討歸還銅牌事宜。」

美國代表團尚未對國際奧委會（IOC）的最新聲明作出回應，但針對國際體育仲裁法庭（CAS）的裁決，美國奧委會和殘奧委會、美國體操協會10日發表聯合聲明，稱對這一結果「深感震驚」（devastated），主張美方「以誠實和適當的方式」提出了難度係數申訴，相信此舉符合國際體聯確保評分準確的有關規則。

聯合聲明還稱，在羅馬尼亞上訴期間，芝莉絲在社交媒體上遭到「毫無根據且極具傷害性的攻擊」，「任何運動員都不應該被這樣對待」。「我們譴責這些攻擊以及那些參與、支持或煽動這些攻擊的人。我們讚揚喬丹在賽場內外的正直，我們將繼續支持她。」聲明寫道。

羅馬尼亞選手巴保素（Ana Barbosu）2024年8月5日比賽的畫面（Reuters）

據《今日美國》雜誌網站說，儘管芝莉絲此前在賽後立即表示，她不知道她的教練Cecile Landi和Laurent Landi代表她提出上訴，但仍在社交媒體上遭到嚴厲批評，指責她「偷走了」芝莉絲的銅牌。

在上述裁決出爐後，芝莉絲10日宣布，為了自己的心理健康，她將暫時退出社交媒體。芝莉絲的隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）則指責裁判在這場風波中「隱身」，她在Instagram上寫道：「都在談論運動員，那裁判呢？完全無法接受。這太糟糕了，我為芝莉絲感到難過。」

另據法新社10日報道，對於這一裁決，巴保素10日對羅馬尼亞媒體說，自己百感交集、難以置信。「當我聽到這個消息時，我害怕這不是真的，一旦我確定了，我就擁抱了我的父母，給所有幫助過我的人打電話。」

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）則在Facebook上發文回應稱，「正義得到了伸張」，巴保素當之無愧這枚銅牌。「我很高興真相最終贏得了勝利，因為這應該是一場基於奧林匹克主義價值觀的競爭。」

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