巴黎奧運閉幕禮凌晨上演：因應開幕爭議改內容　當紅小天后料現身

巴黎奧運2024進入尾聲，閉幕禮8月11日晚上（香港時間12日凌晨）上演，據英媒8月9日報道，儀式行政總監Thierry Reboul承認因應開幕禮爆出的爭議，對閉幕禮內容作出多次修改。下屆奧運將於洛杉磯舉行，美媒盛傳多位美國表演嘉賓也會現身閉幕禮，包括出生於洛杉磯的小天后Billie Eilish，也有荷里活代表湯告魯斯（Tom Cruise）等。



據《衛報》9日報道，Thierry Reboul承認開幕禮爆出的爭議令他重新思考，多次調整閉幕禮內容。

在7月26日舉行的奧運開幕禮上，其中一幕有多名變裝皇后登場，此幕被指模仿《最後的晚餐》，引發宗教人士不滿，Thierry Reboul更收到死亡恐嚇，他則否認該幕是模仿《最後的晚餐》。

Thierry Reboul最新表示，他一邊須表明不會讓自己遭擺佈或恐嚇，另一邊也要無數次重新閱讀整個節目內容，「以確保沒有可能出現誤解，沒有被迫說我們不想說的話」。

巴黎奧運閉幕禮2024年8月11日在可容納8萬人的法蘭西體育場（Stade de France）舉行（Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters）

這場閉幕禮在可容納8萬人的法蘭西體育場（Stade de France）舉行，預計為時2小時15分鐘，根據奧運網站形容，場館屆時會華麗變身，化身為宏大的音樂殿堂，數百位藝術家包括演員、雜技高手、舞者與馬戲團藝術家將攜手國際知名歌手，帶來視聽盛宴。

網站指，部份表演將突破傳統，將舞台移至天空之上，並配有燈光騷和充滿法國風情的服飾設計，藝術總監Thomas Jolly稱會融合雜技與歌劇，輔以「巨型視覺壁畫」，以帶來震撼體驗。

下屆奧運2028年在美國加州洛杉磯舉行，根據美媒Variety在8月8日與9日報道，這次閉幕禮也會有一眾「加州幫」藝人演出，除了Billie Eilish外，也包括饒舌歌手Snoop Dogg、搖滾樂團Red Hot Chilli Peppers，還會有歌手H.E.R.演唱美國國歌。

2024巴黎奧運閉幕禮，有報道指美國著名歌手Billie Eilish（左），Snoop Dogg（中）與樂隊Red Hot Chili Peppers（右）將會參與演出。（Getty）

美國娛樂新聞網站TMZ運動版（TMZ Sports）8月1日則引述消息人士報道，預料荷里活影星湯告魯斯會在閉幕禮上演一場特技表演。