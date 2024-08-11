巴黎奧運拳擊｜林郁婷奪金 細看外媒如何報道 BBC提一隱憂
撰文：ETtoday
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台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽，以「5:0」擊敗波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）奪金，獲得各大外媒報道。
《美聯社》更寫道，她以亮眼的表現，回應外界誤解。
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《美聯社》指出，繼阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）之後，台灣的林郁婷10日晚間獲得金牌：
是2名選手在擂台內與全世界，因為對於她們女性身分的誤解而面臨密切審查之後，所做出的亮眼回應。
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報道還寫道，在巴黎奧運期間，儘管批評者質疑她們在女子項目的參賽資格，或者錯誤地宣稱她們是男性：
2名選手都挺過了針對她們性別、鋪天蓋地的批評及無知的臆測，交出了她們拳擊生涯的最好表現。
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美媒NBC報道，林郁婷被對手錯誤地質疑性別，如今獲勝「擺脫了一個多星期以來，關於她不應該參加女子組比賽的虛假指控」。
英國《衛報》寫道：「在女子57公斤項目，台灣選手林郁婷以令人信服的方式，打敗年輕的波蘭人塞雷梅塔。」
除此之外，路透社、法新社、《獨立報》、霍士新聞等外媒也紛紛報道，林郁婷在性別爭議之中奪得金牌。
不過，BBC指出，儘管林郁婷的勝利，標誌着本屆奧運最具爭議故事的落幕，這場爭議卻可能持續，甚至影響拳擊比賽是否將被納入下次洛杉磯奧運項目。
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