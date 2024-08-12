美國大選｜拜登揭退選心聲　坦承因同僚壓力退選　點名一黨內大佬

美國總統拜登（Joe Biden）放棄尋求連任後，8月7日首度接受訪問談退選心聲，訪問在美國時間11日早上播出。他表示，自已是在民主黨同僚壓力下，以及為了決心擊敗前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）才放棄連任，期間一度點名拒絕明確支持他的前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。



美國總統拜登（Joe Biden）於2024年5月3日在美國華盛頓白宮舉行的儀式上向美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）頒發總統自由勳章。（Reuters）

哥倫比亞廣播公司（CBS）11日報道，拜登在受訪時表示，雖然民調顯示他與特朗普支持率不相上下，但當時對於他年齡和心智能力的質疑主導選戰，尋求連任的民主黨同僚擔心這會拖累他們的選情。

他其後點名黨內大佬佩洛西，強調她的態度對許多人而言舉足輕重。拜登稱：「如果我繼續參選，那麼你就會拿佩洛西的話來問我，勢轉移人們對大選重要議題的注意力。」

拜登警告，特朗普是對美國安全最大的危害，並重申擊敗他、維護美國民主政體才是最重要的事項。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定放棄競逐連任的原因。（REUTERS）

拜登與特朗普6月27日的辯論表現嚴重失常，引發民主黨內大量的「換登」呼聲，最終促使他7月21日宣布放棄角逐連任。