港女投資陷龐氏騙局　狀告新加坡夫婦得直　獲賠逾3600萬元

一名香港婦女參加「包贏」投資計劃，結果發現自己身陷龐氏騙局。婦女起訴招她入局的新加坡籍夫婦，原本輸掉官司的她上訴得直，獲判約622萬新元（約3659萬港元）的賠償。



這項名為「SureWin4U」的投資計劃聲稱把收集到的投資本金交給「專業賭徒」，讓後者上賭場玩百家樂，並且通過他們的「包贏手法」贏錢，贏面高達99.8％或100％。

最高法院上訴庭指出，若有事情好到讓人難以置信的話，那它應該真的不可信。事實上，「SureWin4U」是一個龐氏騙局，投資回報都是來自下線投資者所掏出的投資本金，所謂的包贏投資根本不存在。儘管這類詐騙計劃顯得不可思議，但騙子還是經常得逞，吸引到投資者入局。

「SureWin4U」投資計劃由馬來西亞籍男子王梓驊（Peter Ong）於2012年創辦。2014年9月左右，這項計劃被踢爆是個騙局，王梓驊之後下落不明。

被起訴的新加坡籍夫婦溫豪傑（Wan Hoe Keet）與何莎莉（Sally Ho，音譯）於2012年參加計劃，並成為這項龐氏騙局的關鍵人物。2014年，來自香港在保險業工作的起訴人陳碧珊（Sandra Chan Pik Sun），在溫豪傑夫婦的拉攏下加入計劃，前後掏出的投資金共約3659萬港元。

根據上訴庭在8月7日發出的書面判詞，溫豪傑與何莎莉被視為「SureWin4U」計劃的新加坡代表，極具影響力的兩人所招到的資金佔計劃收入的七成。夫妻倆自己一開始拿出七萬餘新元的本金，之後在經營騙局過程中所賺到的錢介於700萬至1000萬新元之間。

陳碧珊於2014年3月在香港參加「SureWin4U」的講座時，認識了溫豪傑夫婦，她當時50多歲。此後幾個月，陳碧珊在新加坡和香港繼續參與投資計劃的相關活動，她指溫豪傑夫婦在這過程中，向她做出不同的虛假陳述，誘使她掏錢投資計劃。這些虛假陳述包括投資計劃是安全和有利可圖、部分投資金將用來收購一家即將在新加坡上市的公司，以及陳碧珊只要購買某些投資配套，就可成為「七星級別」的投資經紀。

2018年6月，「SureWin4U」創辦人王梓驊（右三）現身澳門，連同溫豪傑（左三）與妻子何莎莉（右一）等人參加聚會的照片曝光。（取自法庭文件）

陳碧珊稱，在溫豪傑夫婦的誤導下，她以為「SureWin4U」是個正當投資，豈料原來是個騙局。真相曝光後，她曾嘗試聯絡溫豪傑夫婦，並且在其中一則發給他們的短訊中說：「這是我人生中最困難的時期，我覺得我的未來沒有希望……可以有人幫幫我嗎？」但陳碧珊沒有得到回音。

2018年，溫豪傑夫婦與王梓驊現身澳門，一組人參加聚會的照片也隨之曝光。兩個月後，陳碧珊入稟高庭起訴溫豪傑夫婦，何莎莉的弟弟何豪天（Sebastian Ho）和夫妻倆的一家公司也被列為答辯人。高庭在今年4月判陳碧珊敗訴，她針對這項裁決提出上訴。

上訴庭三司審理案件後以二對一裁定，證據顯示溫豪傑夫婦在向陳碧珊宣傳投資計劃時，就已經知道所謂的投資是龐氏騙局，但他們沒有把真相告訴陳碧珊，以致陳碧珊在被矇騙的情況下參加計劃。

上訴庭法官莊泓翔（Steven Chong）與高等法庭上訴審判庭法官王少凌（Debbie Ong）指出，當被要求提呈兩人與王梓驊的手機短訊記錄時，溫豪傑夫婦以經常更換手機為由，聲稱沒有收存任何與王梓驊的短訊。法官認為兩人的說辭可疑，讓法庭不得不做出不利於兩人的推斷。而且，從澳門聚會照片可見溫豪傑夫婦屬於王梓驊的小圈子，兩人理應對騙局知情，並且與王梓驊狼狽為奸。

為此，法院裁定溫豪傑與何莎莉必須為陳碧珊所蒙受的損失負責，對她做出賠償。

本文獲《聯合早報》授權轉載

