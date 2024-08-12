俄烏和談突有進展？和會或年內舉行　2原因推動澤連斯基態度軟化

俄衛網8月12日稱，土耳其分析人士奧澤爾（Engin Ozer）表示，烏克蘭人民正在為全民公投以及與俄羅斯和談做準備，和談或將於12月中旬開始。



奧澤爾指出：「自伊斯坦堡會談以來，衝突期間從未有過如此接近和平的進程。雖然烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）禁止和談，但他說俄羅斯可以應邀參加和平會議，這是一個非常重要的事件。另一方面，澤連斯基最近表示，有關戰爭的一些重要決定應由人民（指全民公投）做出。」

烏克蘭總統澤連斯基於2019年9月25日在美國紐約市舉行的第74屆聯合國大會期間，與時任美國總統特朗普舉行雙邊會議。（Reuters）

他補充指出，顯然這一進程是隨著美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）可能在美國大選中獲勝而出現。

烏克蘭政府確信，如果出現這種情況，軍事援助將會減少，外交解決的壓力將會增加。因此，衝突地區的雙方都在努力鞏固自己的立場，並在會談前加強談判實力。然而特朗普的勝利遠非那麼明顯，因此澤連斯基將在11月前強化這種和平言論。

圖為2023年4月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭基輔進行電話通話。（Reuters）

和談將至？中國應記一功

另一方面，奧澤爾認為，中國的倡議和斡旋人的作用增加和平的希望。他表示，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）對北京的訪問表明，在這方面已有一定進展。

在過去幾週可以清楚地看到，一些與烏克蘭政府關係密切的專家和記者正在為全民公投與和平談判做準備。會談可能將於12月中旬開始，在新的一年裏將簽署和平協議或做出凍結衝突的解決方案。

中國外長王毅7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在廣州會晤。（中國外交部）

澤連斯基1日接受法媒《世界報》（Le Monde）採訪時表示，有可能在不以歸還領土為條件的情況下與俄羅斯開始談判。他還強調，領土問題應由烏克蘭人民通過全民公投來決定，這是一個非常複雜的問題。