烏克蘭「入侵」俄羅斯近一周　澤連斯基是虛是實？

烏克蘭從蘇梅州(Sumy)越境入侵俄羅斯庫爾斯克州(Kursk)的軍事行動,到8月13日就剛好滿一周。俄羅斯8月9日已經在庫爾斯克和其他兩個邊境州份宣布反恐行動,撤走7萬多平民,由聯邦安全局(FSB)來主導防衛工作,據稱已派出規模上萬人的士兵趕至,但依然未能有效擊退烏軍。

這次入侵是烏克蘭首次用動軍隊向俄羅斯發動地面進攻,與此前由俄羅斯裔兵團主導的越境小規模干擾不同。封口數天的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在入侵的第五天(8月10日)終於公開承認烏克蘭的進犯,稱收到了烏軍總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)的前線報告,將烏克蘭的行動目標形容為恢復公義和對入侵者施加壓力。

根據俄羅斯國防部在11日發布有關擊退烏軍的消息,烏克蘭人員至少在離邊境25公里的庫爾斯克境內活動。從過去近一周的發展來看,烏軍一方面在前線使用運動戰,並不急於尋求攻佔土地,另一方面則在已佔領的地區挖掘戰壕,似乎是想保留一定程度的戰果。

俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)