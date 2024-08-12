俄烏戰爭｜烏軍推進俄羅斯境內　北京籲各方遵守局勢降溫三原則

烏克蘭軍隊對庫爾斯克（Kursk）地區的攻勢進入第6天，推進至俄羅斯境內30公里，莫斯科方面揚言俄軍很快就會作出強硬回應。中國外交部8月12日呼籲，交戰雙方盡快將局勢降溫。



中國外交部表示，北京方面注意到有烏軍進入俄羅斯的情況。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確，呼籲各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

聲明指，中方將繼續同國際社會保持溝通，為推動危機政治解決發揮建設性作用。

俄烏戰爭：2024年8月11日發布的畫面顯示，俄羅斯指庫爾斯克（Kursk）有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。（Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS）

俄羅斯國防部8月11日表示，「挫敗了敵方深入俄羅斯領土的企圖」，稱俄羅斯軍隊在村莊Tolpino和Obshchy附近，阻止了烏克蘭軍隊的推進，在境內共摧毀14架烏軍車輛，包括3架美製裝甲運兵車及7架裝甲車。

儘管俄方稱挫敗對方深入領土，但該兩處村莊分別烏克蘭邊境25和30公里，反映烏軍正進一步深入庫爾斯克地區。烏克蘭一名高級官員透露，今次行動由數千名士兵參與，遠遠超過俄羅斯報告的「小規模入侵」。

圖為2024年8月11日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy）地區，烏克蘭裝甲運兵車正駛向俄羅斯邊境。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，在與庫爾斯克地區接壤的烏克蘭蘇梅州（Sumy）地區，記者目擊裝甲運兵車和坦克，源源不絕地駛向俄羅斯。俄羅斯表示，庫爾斯克地區邊境地區已有76,000人撤離，地方當局已宣布進入緊急狀態。