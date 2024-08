俄烏戰爭｜烏軍推進俄羅斯境內　北京籲各方遵守局勢降溫三原則

烏克蘭軍隊對庫爾斯克(Kursk)地區的攻勢進入第6天,推進至俄羅斯境內30公里,莫斯科方面揚言俄軍很快就會作出強硬回應。中國外交部8月12日呼籲,交戰雙方盡快將局勢降溫。



中國外交部表示,北京方面注意到有烏軍進入俄羅斯的情況。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確,呼籲各方遵守局勢降溫「三原則」,即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

聲明指,中方將繼續同國際社會保持溝通,為推動危機政治解決發揮建設性作用。

俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)