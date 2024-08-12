俄烏戰爭｜烏軍推進至俄境內30公里 俄揚言即將強硬回應
撰文：蕭通
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烏克蘭軍隊對庫爾斯克（Kursk）地區的攻勢進入第6天，推進至俄羅斯境內30公里。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏軍正將戰鬥推入侵略者的領土。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）批評，烏克蘭恫嚇平民，矢言俄軍很快就會作出強硬回應。
俄羅斯國防部8月11日表示，「挫敗了敵方深入俄羅斯領土的企圖」，稱俄羅斯軍隊在村莊Tolpino和Obshchy附近，阻止了烏克蘭軍隊的推進，在境內共摧毀14架烏軍車輛，包括3架美製裝甲運兵車及7架裝甲車。
儘管俄方稱挫敗對方深入領土，但該兩處村莊分別烏克蘭邊境25和30公里，反映烏軍正進一步深入庫爾斯克地區。烏克蘭一名高級官員透露，今次行動由數千名士兵參與，遠遠超過俄羅斯報告的「小規模入侵」。
英國廣播公司（BBC）報道，在與庫爾斯克地區接壤的烏克蘭蘇梅州（Sumy）地區，記者目擊裝甲運兵車和坦克，源源不絕地駛向俄羅斯。俄羅斯表示，庫爾斯克地區邊境地區已有76,000人撤離，地方當局已宣布進入緊急狀態。
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