俄烏戰爭｜烏軍推進至俄境內30公里　俄揚言即將強硬回應

烏克蘭軍隊對庫爾斯克(Kursk)地區的攻勢進入第6天,推進至俄羅斯境內30公里。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示,烏軍正將戰鬥推入侵略者的領土。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)批評,烏克蘭恫嚇平民,矢言俄軍很快就會作出強硬回應。



俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)