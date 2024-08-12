地緣政治奧運會：中國作為美國最重要對手的幾乎全方位崛起

全球知名地緣政治學家、哈佛大學甘迺迪政府學院創始人艾利森教授（Graham Allison）在美國媒體《國家利益》（National Interest）撰文表示，中國在奧運會上的崛起，反映了中國作為美國21世紀裏最重要的地緣政治對手的幾乎全方位崛起。



「修昔底德陷阱」理論的提出者艾利森上星期五（8月9日）在美國媒體《國家利益》以「中國與美國：地緣政治奧運會」為題撰文談論中美關係。

他說，和大多數觀看奧運會賽事的美國人一樣，他不是中立的。他會注意到哪些國家的運動員贏得了金牌，哪些沒有，他也很高興聽在頒獎時美國國歌被首先播放，也最多次被播放。

他說，奧運會上的競賽，就像當今世界上其他大多數競賽一樣，只有兩個超級大國：中國和美國。中國從幾乎沒有影響力，到成為美國在奧運會上的主要對手，這種崛起與中國在其他領域的崛起如出一轍，中國在奧運會上的崛起，反映了中國作為美國21世紀裏最重要的地緣政治對手的幾乎全方位崛起。

潘展樂100米自由泳奪金，成為打破西方運動員長年在該項目上籠斷的象徵性一金。（Getty Images）

巴黎奧運藝術體操團體全能決賽：中國隊奪得金牌（視覺中國）

圖為2024 年8 月4 日，巴黎奧運舉行男子4X100米混合泳接力決賽，中國國家隊奪金。（Reuters）

他在文中提到，他在2020年和一群哈佛學者為政府準備了一系列報告，記錄此前20年中美之間實際發生的種種競爭，目標是提供一個客觀的數據庫，為政策制定者對中國挑戰進行根本性戰略重新評估時提供基礎。

他說，他們所得到的每份報告的結果都是相同的：中國在世紀初還沒出現在美國的後視鏡中，現在已與美國並駕齊驅，甚至在某些方面超過了美國。「我們得出結論認為，美國國家情報局仍固執地將中國稱為『日益接近的準競爭對手』是懷舊的錯誤。問問參加奧運會的運動員吧，中國必須被承認是一個全方位的平等競爭對手。」

艾利森發表這篇文章的時候，美國贏得了30枚金牌，中國贏得了32枚。艾利森說，美國最終成為第一名的概率大約是80%，但沒到最後一刻，一切都還沒結束。他引用中國國家主席習近平2018年向巴西舉辦世界盃足球賽致賀電時所說的：「體育競賽特別是足球比賽的魅力就在於不可預測。」

巴黎奧運：女子籃球為美國隊拿下最後一金，以40面金牌追平中國，以總獎牌數目126面排第一。（Reuters）

巴黎奧運會8月11日落下帷幕，中國和美國斬獲了同樣數量的金牌。

艾利森說，儘管中國外交官通常拒絕承認中美是競爭對手的立場，但實際上中國是一個熱情且堅決的競爭對手。

他說，奧運會獎牌關乎國家榮譽，但核心地緣政治競爭中，GDP、技術領導地位、軍事力量和外交實力則直接影響國家安全甚至生存。他認為，中國的崛起正在打破美國在二戰後建立並維護的國際安全秩序。

這種『修昔底德式競爭』挑戰美國在全球等級秩序中的既有地位。而大多數修昔底德式競爭最終都以戰爭告終。

圖為2024年7月26日，中國運動員出席巴黎奧運會開幕式。（Reuters）

但他也說，中美經濟緊密糾纏，兩國無法輕易撼動彼此。兩國找到競爭、同時合作的關係並非不可能。

艾利森提到，中美元首在去年11月的峰會上同意競爭、溝通和合作的戰略框架。在盡一切努力擊敗對方的同時，中美也保持開放的渠道，就最敏感和最危險的問題進行定期、坦誠的私下溝通，包括兩國領導人、安全顧問、國防官員之間的對話，也包括在台灣、氣候合作、打擊芬太尼、貿易等問題上，以符合兩國利益的方式開展合作。

他引用作家菲茨傑拉德在《大亨小傳》（The Great Gatsby）中的話說，「同時保有兩種截然相反的觀念還能正常行事，這是第一流智慧的標誌。我們必須希望像政府這樣複雜的機構能通過這一考驗——並在未來幾十年中繼續這樣做」。