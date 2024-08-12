巴黎奧運｜中國151運動員共接受214藥檢　數量少於東京奧運

巴黎奧運會將於周日（11日）閉幕，中國體育代表團同日舉行新聞發布會，為國家隊本屆賽事作出總結。國家體育總局副局長、中國體育代表團副團長劉國永表示，中國代表團在本屆奧運會實現興奮劑問題「零出現」的目標，中國也堅決對興奮劑問題「零容忍」。



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反映國際反興奮劑對中國認可

截至8月10日，中國體育代表團35個項目的151名運動員，共接受興奮劑檢查214例，檢查數量較東京奧運會230例減少，體現出國際反興奮劑組織對中國運動員，以及中國反興奮劑治理成效的認可。

劉國永強調，中國政府全面強化拿道德的金牌、風格的金牌、乾凈的金牌意識，堅決對興奮劑問題「零容忍」。多年來堅持系統治理，持續加大「反」的力度，全面完善「防」的制度、體系和措施。

圖為2024年7月26日，中國運動員登上遊船出席巴黎奧運會開幕式。（Reuters）

2023年中國藥檢3.3萬例 違規率僅0.09%

2023年，中國反興奮劑中心實施興奮劑檢查超3.3萬例，超全球總量10%。檢查數量上升的同時，興奮劑違規數量從2017年的92例下降到2023年的30例；違規率從0.53%下降到0.09%。中國反興奮劑經歷了由「查」到「管」到「治」的發展階段，逐步形成了中國特色反興奮劑治理體系。

下一步，中國將全面總結，不斷提升和完善，把競技體育領域的成功反興奮劑治理經驗推廣到青少年體育、社會體育和職業體育領域中去，全面推進中國反興奮劑工作高質量發展，為體育強國建設保駕護航。