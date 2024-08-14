路透社：伊朗官員稱只有達成加沙停火　方可延遲對以色列報復

哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）遇襲身亡至今已有兩週。伊朗針對以色列何時復仇、如何復仇，成為外界關注焦點。8月13日，路透社引述三名伊朗高級官員報道，對於當前局勢而言，預計15日舉行的加沙停火談判至關重要，只有達成停火協議，方可延遲伊朗對以色列發動襲擊報復。



據三名伊朗高級官員透露，若想阻止伊朗直接攻擊以色列，就需在8月15日舉行的談判中達成停火協議。

2024年8月5日，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令Hossein Salami於德黑蘭舉行的儀式上發表演說。（Reuters）

其中一名伊朗高級安全官員稱，若談判失敗，或伊朗認為以色列有意拖延，伊朗將與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等盟友一同對以色列發動襲擊。該官員沒有透露，伊朗在決定襲擊前，會給談判預留多少時間。

伊朗消息人士表示，在哈尼亞以及真主黨指揮官分別遇襲身亡後，中東爆發更廣泛戰爭的風險增加。該人士承認，最近幾天，伊朗一直在與西方國家就如何調整針對以色列的報復進行密集磋商。

2024年8月12日，在伊朗首都德黑蘭的一條街道上，一幅印有已故哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）照片的橫幅懸掛在伊朗和巴勒斯坦的國旗旁邊。（Reuters）

13日，美國駐土耳其大使證實，美國正在請求盟友勸服伊朗，以緩和緊張局勢。

德國總理、英國首相12日先後與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，呼籲對方克制，伊朗則發聲批評英法德3國缺乏政治邏輯，沒有斥責以色列的罪行。