以色列極右部長訪聖殿山鼓吹違禁祈禱　巴勒斯坦及歐美法斥挑釁

在中東局勢緊張之際，以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）於8月13日突訪聖殿山，無視猶太人禁止祈禱的規定，宣稱應允許猶太人在大院內祈禱。畫面顯示，多名猶太人正跪地祈禱，本格維爾未有阻止。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）透過發言人譴責對方挑釁。



歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）、美國國務院、法國外交部先後批評，本格維爾的行動屬於挑釁，強調不容許任何單方面行動，以改變耶路撒冷聖地的現狀。美國並指責，其行為或損害加沙停火談判。



位於耶路撒冷舊城的聖殿山，是阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）所在地，由約旦宗教基金會管理。根據幾十年前的規定，猶太人可以參觀，但不得在那裡祈禱。

8月13日上午，本格維爾參觀聖殿山，據指當時約有2,250 名以色列人亦在場參觀，當中有人高唱猶太讚美詩，現場有人祈禱。本格維爾途經群眾，未阻止違禁的祈禱行為，反稱應該允許猶太人祈禱。他同時在寺內大院稱，以軍將在加沙取得最終勝利，強調目標是擊敗哈馬斯，並讓對方屈服。

圖為2024年7月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話。（X@IsraeliPM截圖）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨即譴責，強調禁止猶太人在聖殿山祈禱的規定不變，「任何部長在聖殿山上都沒有私人政策」。