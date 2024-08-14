哈馬斯重申無意出席談判　白宮籲參與　稱停火協議有利緩解局勢

卡塔爾、埃及與美國持續推動以色列及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯於8月15日就停火協議重啟談判，但哈馬斯11日已宣布不會參與。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）13日再次呼籲，各方都應該出席加沙停火談判。



路透社13日報道，尚皮埃爾在「空軍一號」上向記者表示：「我們認為各衝突方應該坐到談判桌前，美方相信達成停火協議是緩解緊張局勢的最佳方式。」

圖為美國白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）2023年4月5日在白宮出席記者會。（Reuters）

一名哈馬斯官員13日向路透社重申，哈馬斯無意出席停火談判。他強調，哈馬斯的要求明確，停火一事需要的是行動，而不是更多談判。

哈馬斯11日在聲明中聲稱，由於以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提出新條件和要求、以色列暗殺哈馬斯前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）以及以軍10日對加沙的空襲造成大量巴勒斯坦平民死亡，因而不會參與談判。