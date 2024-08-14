遊日注意｜熱帶風暴安比迫近東日本　多條新幹線或暫停服務

熱帶風暴安比迫近日本本州東部，JR東日本8月14日表示，受到安比吹襲影響，多條新幹線服務可能在未來兩天暫停服務。



JR東日本的聲明指，天氣預報提到安比可能為東日本部分地區帶來狂風暴雨，因此在16日中午至17日正午期間，東北、上越、北陸、山形及秋田新幹線可能會全線或部分停駛。

JR東海亦表示，東海道新幹線或在16至17日出現計劃停駛、延誤等情況。兩間公司都呼籲民眾考慮更改行程，避免在這段時間出門。

日本氣象廳8月14日中午公布熱帶風暴安比的預測路徑圖。（JMA.go.jp 網站截圖）

另外日本氣象廳估計，本州關東及甲信地區在14日晚上開始會下大雨，估計每小時降雨量最多達50毫米，而到了16日早上的24小時內或錄得最多200毫米降雨量。民眾應提防山泥傾瀉、低窪地方水浸及河流氾濫等情況。

至於瑪莉亞橫掃本州東北地區，以及為岩手縣帶來破紀錄的降雨量後，它在13日清晨減弱為熱帶低氣壓。氣象廳警告面向日本海的東北地區及北海道會有大雨，其中秋田縣在24小時內的降雨量或超過100毫米。