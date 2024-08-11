日本首發巨大地震注意報　酒店旅館現退訂潮

日本氣象廳就香港時間8月8日下午3時43分發生的、震央位於宮崎縣日向灘對出海域的7.1級地震，在6時5分發布「南海海槽地震臨時情報」（巨大地震注意報）。由於近期發生大地震可能性增高的警告引發民眾擔憂，日本一些地區住宿業出現大量退訂現象。



新華社引述共同社10日報道，酒店和日式旅館「退訂潮」集中在可能遭大地震襲擊的中部和西部沿海地區。高知縣一間日式旅館說，在日本相關部門發布警告後，約450名客人9日取消預訂。旅館經營者表示，雖然旅客心情可以理解，但突然出現的大量退訂讓旅館方面猝不及防，對經營造成影響。

地震警報所覆蓋區域的不少旅遊勝地受到「退訂潮」影響。在靜岡縣伊豆半島，超過550名遊客取消在下田市的住宿預訂。愛媛縣松山市著名的道後溫泉旅遊區旅館業協會一名主管人員預計，到15日至少會有1000名遊客取消在當地的住宿預訂。和歌山縣白濱町著名的白色沙灘關閉，放煙花活動也已取消；該縣一間酒店接到大量顧客致電詢問是否安全，已有350筆訂單被取消。

圖為2024年8月8日，日本宮崎縣日向灘外海7.1級地震發生後，警察接報到場，在宮崎縣一棟受損建築物附近執勤。（Reuters）

日本宮崎縣近海8日發生7.1級地震後，日本氣象廳發布提示信息，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震的可能性增高，呼籲民眾未來一週左右提高警惕、做好防備。日本首相岸田文雄9日宣布緊急取消出國訪問計劃。

日本宮崎縣近海8日發生7.1級地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光：



有網民公開地震發生時的車內攝錄鏡頭的片段：

鹿兒島霧島市的FM霧島電台的片段顯示，地震一刻整個辦公室出現劇烈搖晃，室內未有受到破壞情況。

有身處宮崎機場的網民上載片段，形容當時搖得很厲害，食肆內的物品散滿一地，民眾則到2及3樓躲避。

▼商店架上衣服狂搖不止：

根據日本媒體的說法，一旦南海海槽發生大地震，日本太平洋沿岸包括首都東京在內的關東地區至九州、沖繩將遭遇強震和海嘯。最嚴重情況下，大地震造成的死亡人數預計可能超過32萬，損毀房屋至少238萬棟。