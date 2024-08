烏克蘭侵入俄羅斯是迴光返照、是最後一搏？│專家有話說

烏克蘭軍隊上周發動突襲,由蘇梅州越境入侵俄羅斯庫爾斯克州(Kursk),目前烏軍已控制俄庫爾斯克州28個定居點。事件發生剛滿一周,著名俄羅斯問題專家、清華大學國際關係教授吳大輝就庫爾斯克戰役過去一周的觀察,結合自己的實地調研,就現階段作出簡要分析。



1. 在庫爾斯克的主力戍邊俄軍隸屬於安全局的邊防軍以及俄羅斯國民近衛軍,缺乏偵察手段和重火力。 俄烏邊界修築了防禦工事,但參加防禦的人力資源嚴重不足。儘管佈設了雷場,但火力掩護不足。

2. 自2022年春天俄軍撤離基輔州和秋天撤離哈爾科夫州後,俄羅斯很長時間將東北部邊界視為「休眠戰區」,不相信烏軍有能力發起戰略攻勢,最多是「俄羅斯自由軍」之流發起的跨境打卡即走的宣示行動。但普里戈任(Yevgeny Prigozhin,又譯普里戈津或普里格津)曾經一再提醒俄國防部應該加強東北部邊境地區的防務。

3. 烏軍目前是想在俄烏邊境的俄方境內的一塊地方站穩腳跟,而非打卡即走。這樣至少可以:迫使俄軍抽調部分兵力馳援,減緩烏軍當下在東線面臨的巨大壓力;向美歐夥伴昭示烏軍尚有一戰之力,不會崩盤;改善在未來對俄談判中的不利地位。伴隨烏軍地面部隊在庫爾斯克州推進的還有野戰防空分隊、戰場工程機械、佈雷車等。這至少說明烏軍是想堅守一段時間。

俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)