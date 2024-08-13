烏克蘭侵入俄羅斯是迴光返照、是最後一搏？│專家有話說

烏克蘭軍隊上周發動突襲，由蘇梅州越境入侵俄羅斯庫爾斯克州（Kursk），目前烏軍已控制俄庫爾斯克州28個定居點。事件發生剛滿一周，著名俄羅斯問題專家、清華大學國際關係教授吳大輝就庫爾斯克戰役過去一周的觀察，結合自己的實地調研，就現階段作出簡要分析。



1. 在庫爾斯克的主力戍邊俄軍隸屬於安全局的邊防軍以及俄羅斯國民近衛軍，缺乏偵察手段和重火力。 俄烏邊界修築了防禦工事，但參加防禦的人力資源嚴重不足。儘管佈設了雷場，但火力掩護不足。

2. 自2022年春天俄軍撤離基輔州和秋天撤離哈爾科夫州後，俄羅斯很長時間將東北部邊界視為「休眠戰區」，不相信烏軍有能力發起戰略攻勢，最多是「俄羅斯自由軍」之流發起的跨境打卡即走的宣示行動。但普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）曾經一再提醒俄國防部應該加強東北部邊境地區的防務。

3. 烏軍目前是想在俄烏邊境的俄方境內的一塊地方站穩腳跟，而非打卡即走。這樣至少可以：迫使俄軍抽調部分兵力馳援，減緩烏軍當下在東線面臨的巨大壓力；向美歐夥伴昭示烏軍尚有一戰之力，不會崩盤；改善在未來對俄談判中的不利地位。伴隨烏軍地面部隊在庫爾斯克州推進的還有野戰防空分隊、戰場工程機械、佈雷車等。這至少說明烏軍是想堅守一段時間。

俄烏戰爭：2024年8月11日發布的畫面顯示，俄羅斯指庫爾斯克（Kursk）有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。（Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS）

4. 截至目前烏軍已在俄境內投放了兩個旅，在靠近邊境己方地區還集結了已知三個旅作為後援，並有襲擾進犯布良斯克和別爾哥羅德兩州之勢。澤連斯基已在12日將這場行動稱為「庫爾斯克戰役」。很顯然，烏克蘭已經開始動用自己的最後預備隊。

這是烏軍在東部防禦線面臨被擊穿的危局下的殊死一搏。美歐放開援烏武器的對俄領土使用，是烏克蘭發起庫爾斯克戰役的關鍵助推力量。烏軍庫爾斯克戰役的主力22旅與88旅使用的完全是北約制式的輕重武器，隊屬防空分隊更是將北約援助的防空裝備推到了庫爾斯克州境。

5. 慢熱型的俄軍正調動預備隊和抽調東線和南線部隊阻攔和反擊烏軍。但所調部隊多為各個方向集群的營級戰術單位，而非完整的師旅戰役單位，組建前指，形成統一的合力尚需時日。

圖為2024年8月11日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy）地區，烏克蘭裝甲運兵車正駛向俄羅斯邊境。（Reuters）

6. 喚醒新的北線休眠戰場對烏俄兩軍都是機會也是挑戰。烏軍一度向庫爾斯克州腹地推進到距離邊境線25公里的地方。烏軍總司令瑟爾斯基12日向大本營匯報稱，烏軍已佔領1000平方公里的領土。這並未得到證實。但烏軍在庫爾斯克州抵達過的地方的確將近1000平方公里，能守住多少尚未可知。

對烏軍而言，最大的問題是保持從邊境線到佔領地區的補給線的暢通。推進越遠，佔領地盤越多，補給越是問題，甚至有可能被俄軍掐斷退路，在庫爾斯克河谷地帶陷入重圍。對於俄軍而言，無論這場戰役結果如何，被喚醒的東北部「休眠戰區」，都需要抽調兵力和資源重新佈設1000多公里的邊界防禦線。這意味着俄烏接火線又增加了一倍，俄羅斯將不得不擴大動員。

7. 截至12日，俄軍東線地面攻勢整體上仍在有條不紊地推進，未出現根本性的減弱，只是進攻沃爾昌斯克的俄軍不得不抽調部分兵力回師庫爾斯克。俄軍哈爾科夫戰役目標不可避免地受到遲滯。國內網傳，烏軍正複製瓦格納的「6.24進軍」，要直搗黃龍。這終歸是網傳。俄烏衝突的核心變量是烏克蘭戰場，庫爾斯克戰場現在還只是一個干擾變量。