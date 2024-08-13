巴黎奧運｜Uber數據：美國人最愛去這裏　有選手如此「大頭蝦」

2024巴黎奧運圓滿落幕，除了運動員在場上的精彩表現，民眾也對賽事的花邊新聞感到好奇。



近日叫車平台「Uber」就公布奧運期間乘客最容易忘在車上的物品，除了手機、錢包等常見的東西外，居然有2名選手剛奪下金牌就立刻把獎牌忘在車上，引起討論。

柔道選手留下柔道服還不是最誇張 最受Uber乘客歡迎餐廳是它

Uber公開巴黎奧運期間有趣統計數據（01製圖）

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《Thrillist》報導，Uber近日公布1份報告，其中統計了在7月22日至8月6日、也就是巴黎奧運期間的「遺失物清單」，其中最常把東西忘在車上的乘客竟然是地主法國人，第2名則是美國人。

至於最常見的遺失物品是手機，其中還有不少手機夾著奧運比賽門票，另外錢包也是常被忘在車上的東西。

更離譜的是據稱有2名剛拿下奧運金牌的選手在搭Uber時把剛到手的獎牌忘在車上，還有柔道選手曾將柔道服留在車裏，所幸上述案例後續均有物歸原主。

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此外，Uber也整理出本屆奧運期間的一些趨勢，例如最受歡迎的奧運場館是特羅卡德羅（Trocadero）、最受歡迎的景點則是「艾菲爾鐵塔」（Eiffel Tower），排在第2和第3的是羅浮宮（Louvre）和凱旋門（Arc de Triomphe）。

另外來自法國、美國和英國的Uber乘客最常在巴黎的酒吧下車，最受Uber乘客歡迎的餐廳是麥當勞，最受歡迎的Uber Eats訂單是薯條和水。

最後奧運期間還有個特別趨勢：民眾特別喜歡給小費。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】