巴黎奧運獎牌榜：折射出當今世界格局七大特徵

總有人說體育歸體育，政治歸政治，但現實世界哪有那麼涇渭分明。人類歷史上哪個時代的體育和政治分離過？奧運的歷史與重生，本身就是政治的產物。而進入以現代民族國家為主體的世界格局體系之後，體育之於國家競爭的意義就更為顯著。

事實上，以奧運為代表的現代競技體育競爭，不僅已成為各國體育實力的競爭，更是各國經濟實力、科技實力的競爭。經濟和科技之於體育的意義，體育被賦予的政治象徵意義，比歷史上任何時候都更顯著。巴黎奧運會獎牌榜，就突顯了當今的國際格局體系的七大特徵。

首先，中美處於霸榜位置，都獲得40枚金牌，金牌、獎牌數量相對於其它國家遙遙領先，兩國金牌數量相加佔到金牌總數的24%左右，就如同當今兩強並立的國際格局，其它國家想追趕上恐怕沒有那麼容易，而中美以後在政治、經濟、軍事、外交、文化、體育等各領域的爭奪勢必更加劇烈。

其次，若進一步分析所獲獎牌數量可以發現，雖然中國金牌數量和美國一樣，但若算上銀牌和銅牌上，一個126枚，一個91枚，差距仍然相當明顯，同時也和兩國的經濟體量大致匹配。

中國作為一個40年前才實現奧運金牌零的突破的國家，能在這麼短的時間內攀上獎牌榜頭部位置，而且能在各領域對美國構成巨大壓力，是非常了不起的成績。但與此同時，作為一個積澱了上百年的世界頭號強國，美國在多數領域仍具備顯著實力優勢。

因此，在接下來的中美競爭中，中國仍然需要保持謹慎、進取精神，要戒驕戒躁，要有自信，但是不能頭腦發熱。想要對美國形成全方位的超越，還需要時間，需要持續努力奮鬥。同時，在接下來的中美角逐中，不光要比速度，還要比穩健，兩國誰都不能翻車，誰翻車誰就完了。

第三，若再進一步分析不難發現，中美的實力差距不僅體現在獎牌數量上，還體現在規則制定與媒體影響力等軟實力建構上。

巴黎奧運：女子籃球為美國隊拿下最後一金，以40面金牌追平中國，以總獎牌數目126面排第一。（Reuters）

分析奧運項目設置不難發現，凡是這幾十年美國擅長的領域，項目設置都比較多，這樣就總體上增加了美國的奪牌幾率。而當美國在這些擅長領域上遇到外部競爭帶來的壓力，又極其擅長通過治外法權與媒體實力影響，對相關國際組織或競爭對手施加政治壓力和心理影響，以達到維護和鞏固自身利益的目的。比如在游泳這個項目上，美國通過治外法權與媒體，利用興奮劑製造議題的行為就特別明顯。

相對於其它更容易對比的領域而言，中美在這兩個領域的差距更明顯。這就是中國為什麼這些年一定要積極參與全球治理體系的改革調整，試圖努力掌握標準與規則制定權的深層次原因。而中國在媒體實力上的短板就更明顯了，看看這次奧運期間，派了那麼多官媒人員和天價設備去，那麼大陣仗規模，搞得怎樣？相對於中國00後運動員的精彩表現，那些媒體及記者的專業能力缺失，那些提問的問題的質量，真是讓人一言難盡！

第四，中國大陸獲得40枚金牌，和美國一樣，但若加上中國台北和香港各兩枚，金牌數量會到44枚，領先美國4枚，獎牌總數也來到102枚，不僅金牌總數超過美國10%，獎牌總數也和美國進一步拉近。

有不少內地自媒體的統計把台灣和香港已經加了進去，在目前的情況下其實還沒有必要，以中國展現的實力與潛在能量，根本不需要通過改變計算方式自我麻醉，這樣就算合併超過美國也會被認為勝之不武。中國不需要像一些自信匱乏的人那樣搞地圖開疆，玩統計學數字遊戲，要幹就依照公開透明的規則，實實在在的幹下來，讓別人輸得心服口服。

不過，以台灣和香港為變量的獎牌數變化，也再次說明了完成國家統一的重要性和歷史意義。香港已經回歸了，台灣和大陸分治已經七十多年了，什麼時候才能兩岸統一呢？如果兩岸完成統一，那中國就真的了不得要超過美國，登上榜首位置了。而這也進一步反映出，為什麼美國一直把台灣當棋子，武裝台灣，阻撓兩岸統一，因為一旦統一，對地區格局、世界格局都會完成歷史性重塑，會對美國的霸權地位構成二戰以來最有力衝擊，甚至將之徹底顛覆。

第五，中美之外的獎牌格局，大體上也體現了現在的全球經濟與權力格局。

巴黎奧運獎牌榜。（01美術製圖）

按照自然地理分佈的獎牌榜上，亞洲基本上是中日韓，中國領頭，日本隨之，韓國第三，按照國際體育界規則，如果把澳洲也歸入亞洲，則亞洲一共有4個國家；美洲主要是美國，加拿大再下探一點才能看到；然後就是歐洲的傳統老牌帝國主義經濟發達國家，法國，英國，意大利，德國和荷蘭。

若是按照政治地理和政治經濟地理分佈，按照傳統的中西方概念劃分，則東方只有一個國家入選，就是中國，其它都是可以歸為西方資本主義國家。這也反映出中國改革開放、冷戰結束以來的世界政治地理變遷。蘇聯（俄羅斯）從榜單上消失了，韓國冒起了。但就全球意義上，以地緣革命的強悍姿態，在這幾十年成功崛起的國家，只有中國一個。僅這一點，就足夠讓中國人自豪。認識到這一點，才能認識到中西方衝突的本質。這就是所謂百年未有之大變局，中國崛起是催生這一變局的最核心特質。

第六，相信很多人都注意到，俄羅斯不在這個榜單上。而俄羅斯所以不在這個榜單上的原因，正和這個國家、這個民族這幾百年來與外部世界，在理念與利益上的衝突一模一樣。在俄羅斯在因為自身原因被開除出參賽資格後，莫斯科的傳統金牌項目，像是體操、花遊、田徑、球類項目等，基本上被中美兩國瓜分了。這也是中美兩國能在獎牌榜上遙遙領先其它國家的其中一大原因。

歷史總是那麼相似，若回溯歷史不難發現，為什麼蘇聯解體後，不僅美國成為當時世界的單極霸主，中國也能連續幾十年經濟快速增長實力大增，中美在共同敵人消失後還能大致和諧共處？其中一個很重要的原因，就是前蘇聯解體為世界政治、經濟地理重構提供了足夠豐沛的營養物質，就像草原上的獅子、獵豹很幸運地遇到了一頭倒下的大象，在豐沛的物質供給面前，大家不用爭奪，都能吃得很飽，圍繞食物而進行的血腥廝殺自然也就先消失了。如今三十多年過去，蘇聯解體提供的營養已經被瓜分消化完畢了，當食物供應重新又緊張起來，草原上的爭奪必然會再度緊張起來。

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第七，很多人應該注意到，印度也不在這個榜單上。作為一個人口規模龐大（目前已經是世界第一）的國家，印度這次派出一個數百人的龐大體育代表團，參加12個項目的角逐，想在傳統政治世界的心臟地帶歐洲一展風采的用心不言自明。

但是一場奧運下來，印度人的所有夢想都被殘酷的現實擊打得粉碎，這麼大一個國家，居然連一枚金牌也沒有，僅僅獲得了1枚銀牌，5枚銅牌！連700萬人口的香港都不如。

而更關鍵的是，在印度唯一有能力奪金的項目標槍上，不是被其它國家打敗，而是被宿敵巴基斯坦，以破奧運紀錄的方式把臉摁在地上摩擦。了解印巴衝突的人，都知道這個兩個國家的心結，巴基斯坦媒體報道了他們標槍選手奪冠後回國的畫面，整個巴基斯坦都為之沸騰，該選手一下子成了國家英雄，數百萬人到機場迎接。相比之下，印度的落寞不難體會。

這就特別像現在印度面臨的國際現實。因為這幾年吃中美衝突產生的產業鏈外遷紅利，印度經濟這幾年發展迅速，整個印度自信爆棚，莫迪也從不掩飾想從區域大國變成全球大國的野心，在國際舞台上表現活躍，覺得有了成為世界級領袖的能力與機會。但是一場真正靠實力的PK下來，莫迪的所有自信與野心都現了原形。距離成為一個真正有實力的國家，印度還有極其遙遠的距離。與中美兩個大國並行，和幾大傳統強國同桌玩牌就不要說了，僅僅一個巴基斯坦，就能讓它臉面丟盡。