泰國清邁機場天花板瓷磚墜落　擊中荷蘭與中國兒童

泰國清邁國際機場（CNX）8月3日發生天花板瓷磚掉落砸傷2名外國遊客的意外，其中1名荷蘭遊客手部輕傷，另1名中國遊客頭部被砸出5厘米的傷口。



事發於3日上午7時55分左右，2名兒童遭天花板跌落的瓷磚擊中受傷，事後機場醫療團隊立即趕赴急救。

泰國清邁機場2024年8月3日發生行李提領區天花板掉落事件，2名外國遊客被墜落部件擊中受傷。（Chiang Mai International Airport-CNX/Facebook）

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荷蘭遊客事後繼續前往曼谷的廊曼國際機場，中國乘客則被送往清邁府一間私立醫院進行徹底體檢，縫合頭部傷口，之後返回清邁機場，準備飛往前往泰國宋卡府最大城市合艾。

對於這次天花板瓷磚脫落的原因，機場表示，由於天花板上方冷風管道系統的濕氣所導致。

泰國清邁機場2024年8月3日發生行李提領區天花板掉落事件，2名外國遊客被墜落部件擊中受傷。（Chiang Mai International Airport-CNX/Facebook）

泰國曼谷廊曼國際機場（DMK）2023年6月7日發生恐怖意外，57歲女子在電動走道上跌倒，左腳竟遭捲入輸送帶，為保命被迫當場截肢，如今必須重新學習走路。



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