瑞典結束調查北溪管道爆炸案　結論為「我們無管轄權」

據路透社報道，當地時間2月7日，瑞典政府宣布結束對2022年「北溪」（Nord Stream）天然氣管道爆炸事件的調查，結論是瑞典對此案「沒有管轄權」。瑞典檢察官永奎斯特（Mats Ljungqvist）表示，這宗事件沒有對瑞典安全構成任何風險，已將發現的證據移交給德國調查人員。



永奎斯特稱，事件發生在國際水域，瑞典政府已經對事發現場進行了廣泛的調查，沒有任何跡象表明瑞典或瑞典公民參與破壞「北溪」管道，因此調查已經結束。

「我們對事件的經過有了一個大致的了解，我們不能透露更多細節。但我們得出的結論是，瑞典對此案沒有管轄權。繼續調查不是瑞典的任務。」永奎斯特說，「我們已經看到了事態的發展，這起事件不會對瑞典的安全構成任何威脅。」

永奎斯特還表示，瑞典已經將調查結果提供給德國調查人員，但由於保密規定，他無法公布任何證據。

瑞典海岸警衛隊圖片顯示，「北溪-2」（Nord Stream 2）天然氣管道於2022年9月27日受損後冒出氣體。（Getty Images）

2022年9月，位於丹麥水域附近的「北溪」天然氣管道先後被發現至少4處泄漏，參與調查的各方均認為，管道遭到「蓄意破壞」，但幕後黑手的身份至今沒有得到確定。丹麥和德國正分別對此進行獨立調查，俄羅斯曾多次呼籲共同調查，但遭到西方國家拒絕。

2023年2月，美國知名調查記者赫什（Seymour Hersh）在其個人網站發布調查報告稱，「北溪」天然氣管道是由美國和挪威軍方在拜登政府的授意下策劃炸毀，但西方政府和媒體卻對這一指控保持沉默。

美國媒體和德國調查人員則聲稱，這宗事件與烏克蘭存在關聯。去年11月，美國《華盛頓郵報》和德國《明鏡》週刊（Der Spiegel）發表聯合調查報道，稱48歲的烏克蘭上校切爾溫斯基（Roman Chervinsky）「協調」參與了「北溪」天然氣管道爆炸事件，他負責管理後勤和支持一個6人小組，該小組使用虛假身份租用了一艘帆船，並使用深海潛水設備在天然氣管道上放置了炸藥。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年2月2日在圖拉（Tula）出席「全俄人民陣線」（All-Russia People's Front）主辦論壇，討論該組織參與烏克蘭戰事事宜。（Pool via Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）去年11月曾表示，「北溪」天然氣管道爆炸事件是「國家恐怖主義行為」，旨在消滅西方的一個主要能源競爭對手。普京沒有直接指明爆炸事件的幕後黑手，但他此前表示，他「完全同意」美國調查記者赫什的觀點。

對於瑞典宣布結束調查，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）7日回應說，俄羅斯曾多次要求有關國家提供調查結果，但西方國家始終拒絕提供任何信息，「我們將關注他們進行下一步調查的地點和方式，並根據情況作出決定。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

