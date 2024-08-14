新西蘭慈善機構誤派「冰毒糖果」　3人不適送院　警方急追查

新西蘭一家慈善機構分發的菠蘿糖果，被檢測出含有極高劑量的冰毒成份，當局正在召回糖果。



法媒8月14日報道，新西蘭警方14日說，當地一個反貧困慈善組織發現糖果含致命毒物後報警。警方已展開刑事調查，目前正在試圖追查可能收到糖果的400多人。「我們需要盡快這些糖果集中起來，目前已找回16顆糖果。」

警方說，這些毒品可能是由販運者或經銷商，利用糖果品牌「Rinda」把毒品藏在糖果中，以逃避偵查。

2010年8月19日，新西蘭奧克蘭，警察在治安中心展示檢獲的甲基苯丙胺（冰毒），警方當年在新西蘭打擊非法制毒，共檢獲140克冰毒。（Getty）

據稱，這些糖果是由一名公眾匿名捐贈，裝在一個密封的品牌包裝中。這些糖果隨後被裝入食物禮包，分發給受益者。

慈善組織發言人說，有人嘗到糖果後，發現味道「辛辣和令人作嘔」，立即吐出來，並通報組織。組織進一步將糖果送去檢測，才發現裏頭含有甲基苯丙胺。

一名兒童、一名青少年和一名慈善工作者在不知情下嘗了糖果後，已送往醫院治療，他們目前情況良好。

慈善組織發言人說，檢測結果顯示，這些糖果含有約三克冰毒，比吸毒者一般服用的劑量高出數百倍，如果吃下糖果可能致命。「可能只接觸或舔了一點點這種物質，仍然會受到影響。」

毒品基金會警告稱，甲基苯丙胺可導致胸痛、心跳加速、癲癇、精神錯亂和意識喪失。

2024年8月14日，新西蘭奧克蘭，警方指毒品販運者或經銷商可能利用糖果品牌「Rinda」把毒品藏在糖果中，以逃避偵查，圖為該品牌旗下的菠蘿糖果。（X@MarioNawfal）

馬來西亞糖果製造商Rinda Food Industries說，品牌被「濫用」，公司絕對不會在產品中使用任何非法藥物。「公司致力於確保產品符合最高的安全和監管標準。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

