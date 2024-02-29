泰國男疑吸冰毒後攻擊僧侶破壞佛像　誤墜佛像尖頭穿胸慘死

泰國媒體The Thaiger在2月28日報道，泰國春武里府有一名男子疑似吸食甲基安非他命（俗稱冰毒）後，在當地一座寺廟攻擊他的僧侶友人，封鎖大殿並開始破壞佛像。



警方破門後卻發現男子似乎在欲爬上主佛像試圖破壞時失足，墜於另一座較小佛像的尖銳頭部上，心肺已被穿刺身亡。

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據其僧侶友人Best的說法，他和49歲死者Ek曾一起吸食冰毒。

事發前Ek正在該寺留宿數日，但27日疑似受冰毒作用，開始攻擊其友人。

Best逃離現場向其他僧侶求助，Ek則闖入大殿並封鎖門窗，隨後開始破壞其中佛像。

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警方到場後，原本擔心Ek持有武器而在殿外不敢妄動，最後決定破門進入，卻發現Ek胸口已遭佛像穿刺，倒臥在血泊中，引發現場人士驚呼。

有當地人稱，其死亡似乎為因果業報。Best隨後同意因其劣行而放棄僧侶身分。

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