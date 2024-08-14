泰國總理免職+前進黨解散　國會將選新揆　潛在人選包括他信女兒

據泰國《民意報》和《曼谷郵報》報道，當地時間8月14日，泰國憲法法院裁定總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）在任命內閣部長時存在違憲行為，即日解職，內閣即日解散。賽塔回應表示，「尊重法院裁決」。



路透社和美媒稱，2023年8月，賽塔被任命為泰國總理，結束了自2023年5月大選後長達3個月的政治僵局。這一「令人震驚的」裁決，將使泰國政治陷入進一步的不確定性。就在一週前，泰國憲法法院剛剛解散了在2023年選舉中勝選的前進黨（Move Forward Party）。

2024年8月14日，泰國曼谷，剛被泰國憲法法院裁定解職的總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）向媒體發表講話。（Reuters）

報道稱，2024年5月，賽塔與改組後的內閣成員在曼谷律實宮向國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣誓就職，其中，原總理顧問披集（Pichit Chuenban）被任命為總理府辦公室部長（又稱國務部長）。

不久後，40名由泰國軍方任命的前參議員向泰國憲法法院提起訴訟，將賽塔列為第一被告，披集列為第二被告。他們在請願書中表示，泰國憲法條款要求擔任部長職務者「必須誠實正直」，禁止「不遵守道德標準」，而披集曾在2008年擔任前總理他信（Thaksin Shinawatra）律師期間試圖賄賂最高法院官員，因藐視法庭罪被判處六個月監禁。「賽塔在明知此事後仍任命披集，因此違憲。」

路透社和美媒提到，披集面臨的賄賂指控從未得到證實，但因為這場政治鬧劇，選擇於5月份辭職。賽塔則否認自己存在任何不當行為，並表示披集是經過嚴格審查和正確程序被任命。

泰國憲法法院法院同意審理針對賽塔的案件，但鑑於披集已經辭職，駁回了針對披集的案件。

當地時間8月14日，泰國憲法法院以5對4的多數認為，賽塔在任命披集時「不誠實」，在得知披集存在不當行為的情況下仍任命其為總理府辦公室部長，「違反了道德標準」。

《曼谷郵報》稱，泰國憲法法院裁定賽塔即日解職，內閣即日解散。最新裁決雖終止了現任部長們的職務，但部長們仍將以看守身份留任，現任副總理威乍耶猜（Phumtham Wechayachai）將擔任看守總理，直至眾議院選舉出新總理。

當日晚些時候，賽塔接受記者採訪時稱，雖然裁決並不如他所願，但他選擇「尊重法院裁決」。他還說：「我現在已經沒有任何權力了，權利現在掌握在看守總理手中。」

2024年8月14日，泰國曼谷，剛被泰國憲法法院裁定解職的總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）向媒體發表講話。（Reuters）

自2023年8月上任以來，賽塔的首要任務是解決泰國低迷的經濟問題。美媒稱，民調顯示，近幾個月來，賽塔的支持率有所下降，但最新裁決仍震驚了諸多政治分析家：他們原本認為憲法法院會站在賽塔這一邊。

就在13日，泰國東方大學政治學講師奧蘭（Olarn Thinbangtieo）告訴《曼谷郵報》，他相信法院會做出對賽塔有利的裁決，因為總理「必須推動政府關鍵政策」。孔敬大學人文與社會科學學院講師蓬安林（Pornamrin Promgird）也說，憲法法院預計會考慮政治後果，因為泰國正與經濟放緩作鬥爭，「一旦賽塔被趕下台，一切將不得不重新開始」。

2023年5月，泰國議會選舉結果顯示，前進黨獲得下議院151個席位，位居榜首；其次是為泰黨（Pheu Thai Party），獲得141席。由於前進黨組閣失敗，為泰黨與包括親軍方政黨在內的10個政黨組成11黨執政聯盟。8月7日，泰國憲法法院做出裁決，認定前進黨一再堅持修改冒犯君主法屬於企圖顛覆國家政權的行為，下令解散前進黨。

2024年8月7日，泰國曼谷，前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）目睹泰國憲法法院下令解散前進黨的判決。（Reuters）

據《曼谷郵報》介紹，現在，以為泰黨為首的各政黨須根據2023年5月選舉前提交的候選人名單，決定提名和投票選出下一任總理。議長將召集議會，讓眾議院選舉下一任總理。與2023年不同，參議院不會就此問題進行投票。沒有規定具體這個過程需要多長時間。

央視新聞14日獲悉，泰國議會將於8月16日投票選舉新總理。

根據2023年各政黨提交的名單，總理職位的主要候選人包括為泰黨領導人、他信女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，37歲）；為泰黨另一名候選人猜卡森（Chaikasem Nitisiri，75歲）；泰國自豪黨候選人、現任副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul，57歲）；泰國人團結建國黨（Ruam Thai Sang Chart，又稱人民國家力量黨United Thai Nation Party）領導人、現任副總理兼能源部長皮拉潘（65歲）。

此外，與泰國軍方結盟的人民國家力量黨領袖巴威（Prawit Wongsuwan，79歲）也被認為是熱門人選之一。

《曼谷郵報》稱，很多人認為，阿努廷將是最終勝出的候選人。

本文獲《觀察者網》授權轉載

