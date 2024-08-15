澤連斯基：烏軍正進一步向庫爾斯克推進　俄方反指已擊退攻勢

撰文：外部來稿(國際)
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近日，烏克蘭軍隊跨境對俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）發動襲擊，雙方在該州發生激烈衝突。路透社8月14日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日表示，烏軍正在進一步向庫爾斯克地區推進。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）也宣稱，烏軍已經控制庫爾斯克州邊境城鎮蘇賈（Sudzha）。

俄羅斯方面很快作出回應，稱俄方已擊退烏軍進一步推進的企圖。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄羅斯國防部軍事政治總局副局長阿勞季諾夫（Apti Alaudinov）表示，烏克蘭軍隊並未完全控制蘇賈，俄軍阻止了烏軍的「積極推進」，將使烏軍遭受「無法彌補的損失」。

8月6日，烏軍突入俄羅斯庫爾斯克州境內，這是烏方自衝突爆發以來對俄羅斯領土發動的最大規模襲擊。澤連斯基14日發表聲明指：「在庫爾斯克州，我們正進一步向前推進。自今天起，我們在不同地區推進了1到2公里，同時還有100多名俄羅斯軍人被俘。」

瑟爾斯基也宣稱，烏軍已經「完全控制」庫爾斯克州邊境城鎮蘇賈，「在蘇賈搜索和消滅敵人的任務已經完成。」瑟爾斯基13日還曾通報稱，烏軍已控制俄羅斯約1000平方公里領土。

消息人士透露，14日凌晨，烏克蘭還使用無人機對俄羅斯沃羅涅日（Voronezh）、庫爾斯克、薩瓦斯利卡和鮑里索格列布斯克（Borisoglebsk）軍用機場發動大規模襲擊。這是一次特別計劃的行動，目的是讓俄軍無法使用這些機場對前線和烏克蘭城市進行攻擊。

2024年8月12日，在烏克蘭蘇梅地區（Sumy）鄰近俄羅斯邊境附近，烏克蘭軍人乘坐軍車。（Reuters）

但在烏克蘭方面作出表態後，俄羅斯很快回應指，已在五個地區擊退烏軍深入推進的企圖。俄羅斯國防部在一份聲明中說：「敵方機動部隊利用裝甲深入俄羅斯領土的企圖已被挫敗。」

塔斯社稱，俄羅斯國防部軍事政治總局副局長阿勞季諾夫14日否認烏軍已經控制蘇賈。他表示：「俄羅斯武裝力量現在也在蘇賈作戰，因為敵人已經進入城鎮的某些地區，那裏每天都在發生激烈戰鬥。敵方不能聲稱完全控制蘇賈，因為他們實際上並沒有控制它。」

阿勞季諾夫稱，烏克蘭確實控制了庫爾斯克州的一些定居點，但這些地點的烏軍數量很少，「他們認為，如果20到30名烏克蘭武裝人員進入一個地方，他們就可以聲稱控制該地區。在我們開始把敵人趕出我們的土地之前，他們可以控制那些地區，但我們肯定會做到。」

此外，阿勞季諾夫提到，俄軍對庫爾斯克州馬爾蒂諾夫卡（Martynovka）定居點附近的烏軍部隊進行了一次「重大打擊」，「他們原計劃從那裏向前推進。但現在，他們無法前進，大量部隊和裝備被摧毀。戰鬥還在繼續。」

2024年8月13日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy）鄰近俄羅斯邊境附近，烏克蘭軍人乘坐軍車。（Reuters）

他強調，在烏克蘭軍隊執行軍事行動和試圖在俄羅斯境內建立後勤路線時，俄軍將讓烏軍遭受「無法彌補的損失」。

在庫爾斯克州的戰鬥爆發之際，烏軍在東部戰線正面臨不利局面。烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克（Andriy Zahorodniuk）對路透社表示，烏軍可能是想分散俄羅斯的注意，使其從東部戰線轉移。「主要目的是在俄羅斯領土上製造一個問題區域，使其軍隊和領導層的注意力和資源從當前主攻方向上分散開來。」

分析人士認為，烏克蘭危機全面升級以來，烏方曾多次派出偵察小隊進入俄本土或利用無人機襲擾俄邊境地區，但從未對俄本土採取大規模地面行動。烏軍此次突襲庫爾斯克州可能有三重目的，一是緩解前線其他方向壓力，二是增加談判籌碼，三是在11月美國大選前獲得更多西方支持。

圖為2023年4月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭基輔進行電話通話。（Reuters）

烏通社（Ukrinform）稱，烏克蘭武裝部隊總參謀部14日發布消息稱，烏軍在過去24小時內共打死打傷俄軍1240人。澤連斯基13日還宣布，烏軍已控制了庫爾斯克州的74個定居點。

俄羅斯總統普京12日召開會議，強調俄方將堅決回應烏方在邊境地區的一系列挑釁，並稱儘管烏克蘭在庫爾斯克州發起挑釁行動，俄軍仍在前線有序推進。俄國防部13日通報稱，俄軍在庫爾斯克方向戰鬥中打死打傷烏軍2030人，擊毀烏軍坦克35輛、防空系統4部。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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