烏克蘭孤注一擲　普京很生氣　是妙棋還是險棋？

普京8月12日召開緊急會議。庫爾斯克州(Kursk)負責人斯米爾諾夫(Alexei Smirnov)向普京匯報:現在形勢很複雜, 28個居民點被烏軍控制,烏軍深入境內12公里,在40公里範圍內作戰……普京明確表態:不和烏克蘭談判,將敵人趕出俄羅斯。他還痛批,這是「基輔政權又一次進行重大挑釁」。

普京顯然很惱火。能不惱火嗎?按照烏克蘭軍隊總司令瑟爾斯基匯報的:大約1000平方公里俄領土,現在在烏軍控制之下。



很多跡象表明,此番烏軍進攻俄羅斯本土,陣仗不小。前段時間烏克蘭釋放出願意與俄羅斯對話的信號,這次又大膽進攻俄羅斯本土,核心目的是製造籌碼,也是向西方證明,自己有給俄羅斯製造麻煩的能力。烏克蘭總統澤連斯基還表態,當年是俄羅斯「把戰爭帶到烏克蘭」,現在輪到他們「感受後果」。

烏軍進攻俄羅斯本土,讓俄羅斯不是一般的狼狽。以至於克宮都宣佈,庫爾斯克州進入聯邦級的緊急狀態。如今庫爾斯克具體情況還不明朗,克宮最近的氛圍也很沉悶,普京很生氣。

俄烏衝突打了整整900天,突然,佔下風的烏軍,攻進了俄羅斯本土,開闢了第二戰場。說起來,這還是二戰以後,俄本土遭遇的最大規模一次入侵。俄軍在哪裏?俄情報部門在幹什麼?上一次可能還要追溯到兩年前俄軍在赫爾松的大撤退,可見形勢對俄羅斯不容樂觀。

俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)