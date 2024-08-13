烏克蘭孤注一擲　普京很生氣　是妙棋還是險棋？

普京8月12日召開緊急會議。庫爾斯克州（Kursk）負責人斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）向普京匯報：現在形勢很複雜， 28個居民點被烏軍控制，烏軍深入境內12公里，在40公里範圍內作戰……普京明確表態：不和烏克蘭談判，將敵人趕出俄羅斯。他還痛批，這是「基輔政權又一次進行重大挑釁」。

普京顯然很惱火。能不惱火嗎？按照烏克蘭軍隊總司令瑟爾斯基匯報的：大約1000平方公里俄領土，現在在烏軍控制之下。



很多跡象表明，此番烏軍進攻俄羅斯本土，陣仗不小。前段時間烏克蘭釋放出願意與俄羅斯對話的信號，這次又大膽進攻俄羅斯本土，核心目的是製造籌碼，也是向西方證明，自己有給俄羅斯製造麻煩的能力。烏克蘭總統澤連斯基還表態，當年是俄羅斯「把戰爭帶到烏克蘭」，現在輪到他們「感受後果」。

烏軍進攻俄羅斯本土，讓俄羅斯不是一般的狼狽。以至於克宮都宣佈，庫爾斯克州進入聯邦級的緊急狀態。如今庫爾斯克具體情況還不明朗，克宮最近的氛圍也很沉悶，普京很生氣。

俄烏衝突打了整整900天，突然，佔下風的烏軍，攻進了俄羅斯本土，開闢了第二戰場。說起來，這還是二戰以後，俄本土遭遇的最大規模一次入侵。俄軍在哪裏？俄情報部門在幹什麼？上一次可能還要追溯到兩年前俄軍在赫爾松的大撤退，可見形勢對俄羅斯不容樂觀。

俄烏戰爭：2024年8月11日發布的畫面顯示，俄羅斯指庫爾斯克（Kursk）有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。（Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS）

換句話說，如果烏軍繼續在庫爾斯克州長驅直入，除了軍事上的壓力，也對普京構成了政治壓力。如果不能迅速平息事態，他恐怕不好給俄羅斯民眾，特別是上萬被迫逃離的庫爾斯克州居民交代。其實到這一步，烏軍進攻庫爾斯克的戰略目的已經完成了一大半，差點就讓俄羅斯臉上掛不住了。如果俄羅斯不能在自家領土打一場漂亮的反擊戰，讓烏軍大鬧一番，最後還全身而退，那麼對士氣的打擊可想而知。

烏克蘭可能要的就是這個效果。而從全局來看，烏軍這次行動，除了對國際社會表明自己不完全是被動挨打，也有能力給俄羅斯自找麻煩，還頗有一些「圍魏救趙」的意味，就是要讓俄羅斯分神為後方救火，緩解前線壓力。對烏克蘭而言，最理想的情況，自然是烏軍在這裏站穩腳跟，一鼓作氣把戰線發展到俄羅斯本土，這對日後的談判十分有利。

平心而論，俄羅斯的紙面實力仍佔據不小的優勢，現在烏軍能在庫爾斯克州打多久還不好說，一開始確實讓俄羅斯措手不及，但現在俄軍也在調兵遣將，試圖以優勢兵力合圍這股深入境內的烏軍。

俄烏戰爭：2024年8月11日發布的畫面顯示，烏克蘭坦克據指在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）發動攻勢。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

烏克蘭現在的目標，也許是爭取全身而退，盡最大可能保留有生力量。只要能夠安然撤回烏克蘭境內，等於是短時間內，讓俄羅斯顏面掃地兩次，也許不足以從根本上扭轉戰場態勢，但足以讓國際社會對烏克蘭另眼相看。烏軍這一步，究竟是妙棋還是險棋，暫時還不能下定論，但可以確定的是，這相當程度上挽回了烏軍的士氣與信心，這恰恰是烏克蘭當前急需的。

烏軍這次突然進攻，為的是在俄製造分裂和恐懼，顯示自己的戰鬥實力，同時為下一步談判創造籌碼。所以，找準俄羅斯最薄弱的地方，孤注一擲，大膽發動進攻，果然一舉得手。但，戰鬥越激烈，不排除和談就越迫近。

中國外交部發言人就烏克蘭軍隊進入俄羅斯領土答記者問時表示：「中方注意到有關情況。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，呼籲各方遵守局勢降温『三原則』，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。中方將繼續同國際社會保持溝通，為推動危機政治解決發揮建設性作用」。從中方的角度而言，只有各方都遵循這個「三原則」，才有政治解決烏克蘭危機的可能。

8月4日，澤連斯基在不公開的地點上站在兩架F-16前高唱烏克蘭國歌。（Reuters）

日前，俄羅斯《真理報》日前採訪了中東問題專家庫爾巴諾夫（Mais Kurbanov）。庫爾巴諾夫認為，一旦伊朗和以色列、美國爆發全面戰爭，將有五個國家站在伊朗一邊，分別是中國、俄羅斯、朝鮮、古巴和委內瑞拉。他指出，中國、俄羅斯、朝鮮正在密切關注中東事態的發展，因為他們知道，如果伊朗輸掉了戰爭，那麼下一次「就輪到他們了」，因此這些國家自然不會袖手旁觀。

實際上，庫爾巴諾夫的這番表態，反映出了目前許多俄羅斯政治精英的底層邏輯，表面上在談伊朗，其實是在談俄烏：在他們眼裏，軍事同盟才是理想的雙邊、多邊關係範式：俄羅斯受到攻擊了，盟友必須要出手相助。庫爾巴諾夫甚至表示，中俄朝都會行動起來，一旦伊朗遭到攻擊，三國都會給予伊朗直接的軍事保護——他說：「金磚國家、上合組織是為了什麼而建立？困難時期要團結在一起。」

但，很顯然，庫爾巴諾夫搞錯了一件事，那就是這五個國家與伊朗都不是軍事同盟關係，沒有義務向伊朗提供「直接的軍事保護」。上合組織雖然有安全屬性，但大部分時候都是體現在反恐領域，更不涉及共同防禦的事項；金磚國家則是一個以經濟屬性為主的組織，與軍事介入根本不掛鈎。俄羅斯政治精英的這個邏輯是非常錯誤的。中方會在俄烏問題上處於什麼立場，就是遵循 「三原則」，而絕非加入戰爭。