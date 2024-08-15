民主黨議員憂美企陷「死亡螺旋」　 聯署籲政府凍結對華晶片限制

一段時間以來，美國不斷在科技領域對中國進行無理打壓，甚至施壓其他國家一同加入，早已令全球產業鏈和行業人士備受傷害，叫苦不迭。加州民主黨人8月13日呼籲拜登政府凍結就美國對華技術出口實施新限制的計劃，並稱單邊制裁有利於外國競爭對手，反而損害美國企業的利益。



路透社14日報道，在一封落款日期為13日的信函中，來自加州的參議員Alex Padilla和眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）認為，進一步的管制「可能會讓歷史悠久的美國公司陷入死亡螺旋」，因為美國的盟友並未對各自的公司實施同樣激進的對華出口限制。

他們在這封寫給美國商務部負責出口管制的副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）的信中表示：「我們要求你們暫停額外的單邊出口管制，直到有充分的理由證明這些管制不會損害美國在先進半導體和半導體製造設備方面的競爭力。」

在這張2023年2月17日拍攝的插圖圖片中，可以看到印刷電路板上的半導體晶片。（REUTERS）

據報道，美國商務部表示，國會辦公室已經聯繫該部，並指將通過適當的渠道作出回應。

路透社稱，這封信表明，來自美國頂級晶片製造設備公司應用材料公司（Applied Materials）以及科磊（KLA）所在地加州的民主黨人，愈來愈越強烈地抵制拜登政府的半導體政策。

美國加州民主黨籍州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）和Alex Padilla4月一道敦促拜登政府，不要撤銷針對半導體研發設施建設和擴建的補貼計劃，該計劃曾被認為可能惠及全球最大的半導體設備和服務供應商應用材料。

2024年6月27日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在亞特蘭大出席首場總統辯論。（Reuters）

而在如今的信函中，Alex Padilla和洛夫格倫還聲稱，他們並不是要求拜登取消對中國的限制，只是反對在盟友不遵守的情況下實施「對國家安全利益可疑」的規則。他們稱：「我們敦促你利用美國政府可以利用的一切形式的槓桿，讓我們的盟友與我們的出口管制保持一致。」

路透社指出，美國對向中國出口晶片和晶片製造設備實施大量限制，聲稱「擔心中國可能利用該技術加強其軍事力量」。晶片製造設備生產商阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）和東京電子（Tokyo Electron）的總部所在地——荷蘭和日本，也限制對中國的設備出口，只是沒有效仿美國最嚴厲的一些措施。

彭博社3月曾援引知情人士披露，美國正向包括荷蘭、日本、德國和韓國在內的盟友施壓，要求它們進一步收緊對中國獲得半導體技術的限制措施。然而，這一極具爭議的動作卻遭到一些國家的抵制。

這些不願透露姓名的知情人士稱，拜登政府的最新舉措旨在填補過去兩年實施的出口管制漏洞，限制中國在發展國內晶片能力方面取得進展，並控制晶片產業中關鍵的化學物質和更多機械部件。

彭博社4月再度援引知情人士披露，美國正敦促其盟友收緊對中國被禁止半導體設備的維修，其中包括敦促荷蘭政府阻止ASML為中國客戶在2024年實施銷售限制之前購買的敏感晶片製造設備提供服務和維修。此外，美國官員還希望日本公司限制對華出口一些用於晶片生產的高端化學品。

2023年6月16日，阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）標誌出現在荷蘭的總部。（REUTERS）

然而，知情人士稱，美國這一試圖迫使荷蘭和日本進一步限制中國獲得半導體技術的努力卻「遭遇挫折」，荷日兩國都在「抵制」這些額外措施，希望有更多時間來評估出口禁令對高端晶片製造設備的影響。與此同時，鑑於11月美國總統大選的不確定性，這兩國也都在爭取時間，在現有限制措施仍在生效的同時，看看究竟誰會在這場選戰中勝出。

路透社稱，拜登政府顯然「不達目的不罷休」，埃斯特維茲6月就同荷蘭政府舉行會晤，並隨後前往日本，敦促盟友進一步限制中國生產尖端半導體的能力。

路透社7月31日援引消息報道，拜登政府計劃進一步收緊對華晶片出口限制，預計將於8月頒布新規定，允許美國對外國製造的產品實施管制，只要這些產品使用哪怕一丁點美國技術。不過，東京電子、ASML等來自日本、荷蘭和韓國的企業將獲得豁免。

報道稱，這項新規定顯示，美國在實施對華晶片限制措施時需要採取外交手段，在不激怒盟友的情況下，繼續對中國半導體產業施壓。一名不願透露姓名的美國官員聲稱，有效的對華晶片出口管制需依賴於多邊的支持，美國不斷與志同道合的國家合作，以實現共同的國家安全目標。

在這張攝於2023年2月17日的插圖中，中國和美國的國旗顯示在帶有半導體晶片的印刷電路板上。（REUTERS）

中國外交部發言人林劍7月31日在例行記者會上表示，中方已多次就中國的半導體產業闡明嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的晶片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，嚴重破壞國際貿易規則，損害全球產業鏈穩定，不利於任何一方。中方對此一貫堅決反對。

林劍表示，遏制打壓阻擋不到中國的發展，只會增強中方科技自立自強的決心和能力。中國將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。希望相關國家堅決抵制脅迫，共同維護公平、開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。

本文獲《觀察者網》授權轉載

