美陸軍情報分析師認洩國防機密　涉串謀香港同黨售予中國

美國司法部表示，一名美國陸軍情報分析師因串謀向中國出售軍事機密，於8月13日認罪。他被指與一名住在香港的同黨串謀，收集美國軍事武器系統相關的機密信息，以及受出口管制的技術數據，以換取報酬。



圖為2020年12月15日，位於美國華盛頓的司法部大樓外飄揚著美國國旗。（Reuters）

被告Korbein Schultz於3 月被控串謀洩露國防資訊、未經許可出口國防物品和技術資料，以及賄賂公職人員罪。其職務讓其獲得閱覽機密資料的許可，而其住在香港的同黨則疑與中國政府有關。

聯邦調查局（FBI）在聲明中表示， 中國此類國家的政府，正積極以美國的國安及軍事資料為目標，當局將盡最大努力確保資訊免被敵對外國政府侵害。

俄烏戰爭：2024年8月11日發布的畫面顯示，俄羅斯指庫爾斯克（Kursk）有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。（Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS）

外洩討論俄烏戰爭及防衛台灣文件

美國司法部表示，在被捕之前，Korbein Schultz已發送了數十份敏感且受限制，但未列為機密級別的軍事文件，從而獲得約 42,000 美元的報酬。

被外洩資料包括：一份討論陸軍從俄烏戰爭中吸取教訓，並將其應用於防衛台灣的文件；與中國軍事戰術有關的文件；以及與美國軍事衛星有關的文件。

被告預定2025 年1月23日被判刑。