美陸軍情報分析師認洩國防機密　涉串謀香港同黨售予中國

美國司法部表示,一名美國陸軍情報分析師因串謀向中國出售軍事機密,於8月13日認罪。他被指與一名住在香港的同黨串謀,收集美國軍事武器系統相關的機密信息,以及受出口管制的技術數據,以換取報酬。



被告Korbein Schultz於3 月被控串謀洩露國防資訊、未經許可出口國防物品和技術資料,以及賄賂公職人員罪。其職務讓其獲得閱覽機密資料的許可,而其住在香港的同黨則疑與中國政府有關。

聯邦調查局(FBI)在聲明中表示, 中國此類國家的政府,正積極以美國的國安及軍事資料為目標,當局將盡最大努力確保資訊免被敵對外國政府侵害。

