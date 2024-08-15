越共總書記蘇林8月18日起國事訪問中國3天　當選後首次外訪

中國外交部8月15日宣布，越共中央總書記蘇林（To Lam）8月18日至20日國事訪問中國。這是蘇林當選後的首次出訪之旅，中國外交部發言人稱此充分體現蘇林對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。



外交部發言人華春瑩宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林8月18日至20日來華國事訪問。

晤習近平李強

根據華春瑩稱，習近平將同蘇林會談，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、政協主席王滬寧也會分別會見蘇林。

6月20日，普京（左）抵達越南河內後，跟蘇林（右）舉行會談。(Reuters)

她指，中越雙方當前正在加緊落實習近平去年底歷史性訪越成果，具有戰略意義的中越命運共同體建設實現良好開局，蘇林就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。

她又指中方期待通過此訪，賡續傳統友好，加深中越命運共同體建設，攜手走好具有各自特色的社會主義現代化道路，共同促進世界社會主義事業發展，為地區和世界和平、穩定與發展作出積極貢獻。

路透社之前在8月12日引述消息人士報道蘇林將訪華的消息，並指這次出訪將證明越南與中國的緊密聯繫，雖然兩國在南海邊界問題偶有爭拗，但雙方之間的經濟和貿易關係密切。

蘇林原為越南公安部長，5月當選國家主席，至原越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）7月19日逝世後，蘇林接替出任越共總書記。