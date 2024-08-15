烏軍無人機襲俄4個軍用機場　俄稱1.2萬烏兵進入庫爾斯克

路透社8月14日引述烏克蘭安全部門消息稱，烏克蘭連夜對俄羅斯4個軍用機場進行遠程無人機襲擊，規模為戰事開展以來最大，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）讚揚行動「及時」且「準確」。面對烏軍近日反攻俄羅斯領土，俄羅斯國防部軍事政治總局副局長阿勞季諾夫（Apti Alaudinov） 於14日承認，庫爾斯克（Kursk）地區有一定數量的定居點被佔領，但指俄軍已幾乎「完全阻止」敵方進一步推進。他又稱，約有12,000 名烏克蘭士兵進入庫爾斯克，包括大量外國僱傭兵，但大部份已被擊退。



據指攻擊針對俄羅斯沃羅涅日（Voronezh）、庫爾斯克（Kursk）、下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）及鮑里索格列布斯克（Borisoglebsk）的軍用機場，發動大規模襲擊，藉此削弱莫斯科使用空襲能力，烏克蘭仍在評估成效。

《基輔郵報》（Kyiv Post）報道，8月14日星期三黎明前，下諾夫哥羅德的軍用機場附近，發生了大約 10次爆炸。Telegram頻道Nikolaevsky Vanek稱，根據初步消息，2 架俄羅斯 MiG-31 在無人機襲擊中被摧毀。

澤連斯基同日向軍方發表講話， 感謝對俄軍機場進行的準確、及時和有效的打擊。他又稱，烏軍在俄羅斯庫爾斯克地區的攻勢取得「良好進展」，稱基輔正在實現其戰略目標。他又再次呼籲盟友，批准烏軍利用西方武器打擊俄境軍事目標。

俄：2,300烏軍在庫爾斯克陣亡

俄羅斯國防部同日表示，其防空系統摧毀烏克蘭向多個地區發射的117架無人機，以及4枚戰術導彈。截至目前為止，烏軍在進攻庫爾斯克的行動上，已有2,300人陣亡。 僅過去一晝夜，烏軍在庫爾斯克的行動，就損失270人和16輛裝甲車輛。