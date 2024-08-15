印度神童赴台演講　被命理師恥笑預言失準　製造恐慌純粹為搵錢？

「印度神童」之稱的占星預言家阿南德（Abhigya Anand）赴台，參加亞洲區塊鏈高峰會演講，他曾預言台灣在2028年至2032年將是動盪期，對此，台灣命理師江柏樂表示個人看法，「我個人認為，詹惟中老師比較厲害，至少他的紫微斗數還是不錯的」。



台灣命理師江柏樂在粉專「江柏樂風水好好玩」發文，詢問大家，是印度神童比較準，還是詹惟中老師，他也直言，個人認為詹惟中老師比較厲害，至少他的紫微斗數還是不錯的。

【相關圖輯】印度神童談2025上半年3危機 這一帶恐有地震海嘯 兩岸或有對抗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

印度神童預言2025上半年3危機 台灣或受波及（01製圖）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 18

江柏樂也吐槽，阿南德今年預言台灣三次、會有三次災禍，結果一次都沒有 ，如果不是為了賺錢操作，他會來台灣嗎？根本是來賺錢的。接著他也強調自己會繼續支持詹惟中老師，更說若誰未來預言失準，「輸的人就發3千6百份雞排給台灣人吃」。

【相關圖輯】2024甲辰龍年10大預言逐個數 殺入九紫運「女性抬頭」姐弟戀變多（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

獨／墊1900萬討不回 南投貿易商北上郭董家跪地陳情

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】