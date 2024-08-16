日本天氣｜風暴安比料今日中午迫近千葉縣　關東超過900戶停電

強烈熱帶風暴安比8月16日吹襲日本，日本放送協會（NHK）報道，預計安比會在16日中午左右迫近千葉縣，預計關東地區會有狂風暴雨。當局呼籲民眾避免不必要的外出，留在安全地方暫避。



日本氣象廳表示，安比在當地時間16日早上10時左右集結在東京八丈島東北110公里的海域，以時速20公里向北移動，預計千葉縣在中午左右進入暴風圈。

當局估計安比會為關東地區帶來狂風暴雨，威力足以將廣告板吹起，行駛中的貨車亦可能有被吹倒的風險。另外雨帶或引起水浸及山泥傾瀉風險，料在17日早上的過去24小時期間，關東甲信地區可能錄得最多300毫米雨量。

強烈熱帶風暴安比8月16日早上的最新預測路徑圖。（NHK圖片）

受到安比迫近影響，東京電力指，截至16日早上9時左右，關東地區有大約930戶停電，其中480戶位於東京町田市，千葉縣多古町及香取市亦有450戶受影響。

當地交通同樣受到安比迫近的影響而出現停駛或延誤的情況，其中東海道新幹線來往東京至名古屋的服務全日停駛，名古屋至新大阪的路段則只有「回音」（Kodama，こだま）號列車以每小時2班左右運作，並取消駛入山陽新幹線。

JR東海指，17日的服務可能受到檢查設備影響，導致由首班車起的列車部分需要取得或大規模延誤，以及突然停駛的可能。

至於JR東日本的東北、上越、山形新幹線列車由16日早上11時起部分停駛；而千葉縣的在來線就會有部分路線暫停服務。東京地下鐵東西線來往東陽町至西船橋站的架空路段由16日早上10時半到晚間停駛，其餘路段則會減少班次。

日本航空、全日空16日就會有超過600班在羽田和成田機場升降的航班取消，包括16日下午6時55分由成田機場飛往香港的NH811航班。

香港多間航空公司也宣布取消16日多個往來日本的航班，香港快運表示，16日取消2個來往香港至東京成田機場航班，國泰16日有至少10班機取消。香港航空16日也有4班往返香港與東京的航班受影響。航空公司呼籲旅客出發前留意最新的航班情況。