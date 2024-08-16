日本天氣｜風暴安比料今日中午迫近千葉縣　關東超過900戶停電

撰文：官祿倡 成依華 張子傑
出版：更新：

強烈熱帶風暴安比8月16日吹襲日本，日本放送協會（NHK）報道，預計安比會在16日中午左右迫近千葉縣，預計關東地區會有狂風暴雨。當局呼籲民眾避免不必要的外出，留在安全地方暫避。

日本氣象廳表示，安比在當地時間16日早上10時左右集結在東京八丈島東北110公里的海域，以時速20公里向北移動，預計千葉縣在中午左右進入暴風圈。

當局估計安比會為關東地區帶來狂風暴雨，威力足以將廣告板吹起，行駛中的貨車亦可能有被吹倒的風險。另外雨帶或引起水浸及山泥傾瀉風險，料在17日早上的過去24小時期間，關東甲信地區可能錄得最多300毫米雨量。

強烈熱帶風暴安比8月16日早上的最新預測路徑圖。（NHK圖片）

受到安比迫近影響，東京電力指，截至16日早上9時左右，關東地區有大約930戶停電，其中480戶位於東京町田市，千葉縣多古町及香取市亦有450戶受影響。

當地交通同樣受到安比迫近的影響而出現停駛或延誤的情況，其中東海道新幹線來往東京至名古屋的服務全日停駛，名古屋至新大阪的路段則只有「回音」（Kodama，こだま）號列車以每小時2班左右運作，並取消駛入山陽新幹線。

JR東海指，17日的服務可能受到檢查設備影響，導致由首班車起的列車部分需要取得或大規模延誤，以及突然停駛的可能。

至於JR東日本的東北、上越、山形新幹線列車由16日早上11時起部分停駛；而千葉縣的在來線就會有部分路線暫停服務。東京地下鐵東西線來往東陽町至西船橋站的架空路段由16日早上10時半到晚間停駛，其餘路段則會減少班次。

日本航空、全日空16日就會有超過600班在羽田和成田機場升降的航班取消，包括16日下午6時55分由成田機場飛往香港的NH811航班。

香港多間航空公司也宣布取消16日多個往來日本的航班，香港快運表示，16日取消2個來往香港至東京成田機場航班，國泰16日有至少10班機取消。香港航空16日也有4班往返香港與東京的航班受影響。航空公司呼籲旅客出發前留意最新的航班情況。

遊日注意｜風暴安比迫近關東　JR東日本新幹線等路線16日部份停駛風暴安比襲日本　東京至名古屋新幹線周五停駛　數百國內航班取消日本政府宣布解除巨大地震注意警報日本大阪地標金龍拉麵雕像涉侵地權敗訴　巨龍招牌被迫「斷尾」
日本
颱風
全日空
日航JAL
天氣
極端天氣
日本旅遊
日本