烏克蘭佔俄領土逾千km²　跨境設立軍事司令部　俘上百俄兵創紀錄

烏克蘭軍方透露，它在一次行動中接受的俄羅斯投降軍人數量創下了開戰兩年多來最高紀錄，與此同時，基輔聲稱將繼續擴大在敵方境內的作戰規模。



彭博社引述一名要求匿名的知情人士說，在俄羅斯庫爾斯克州（Kursk Oblast）開展行動的烏克蘭安全局一支部隊俘獲了102名俄羅斯軍人。這批俄軍8月14日在一個龐大的地下設施中被俘，而他們當時有着充足的彈藥和補給。俄羅斯方面暫未置評。

烏克蘭總統澤連斯基的Telegram頻道15日發布的影片示，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）向他報告說，自十天前開始跨境作戰以來，烏軍現在控制的俄羅斯領土面積達到了1150平方公里，包括82個村鎮。這些說法無從得到獨立證實。

烏克蘭局勢・俄烏戰爭：在這張影片截圖顯示，俄羅斯國防部所說烏軍入侵俄羅斯庫爾斯克州時，俄軍押送被俘的烏軍。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

澤連斯基說，烏克蘭已在庫爾斯克州的蘇賈（Sudzha）設立了一個軍管司令部，而瑟爾斯基則說司令部的作用是維持公共秩序並滿足當地居民的基本需求。澤連斯基在14日的定期視像演說中稱讚在俄境內作戰的烏軍為換俘的「交換資源」補充了新鮮血液。

俄官員已就潛在換俘事宜主動與烏克蘭進行接觸

烏克蘭議會人權專員Dmytro Lubinets在14日的電視講話中說，俄羅斯官員已就潛在的換俘事宜主動進行了接觸。他拒絕透露包括被俘軍人總數在內的細節。

俄羅斯人權監察員Tatiana Moskalkova暫未回應置評請求。

俄羅斯國防部15日在Telegram上發帖稱，部長防長別洛烏索夫（Andrey Belousov）與軍方官員就確保邊境地區的民眾安全進行了會談。

在這張影片截圖顯示，俄羅斯國防部所說烏軍入侵俄羅斯庫爾斯克州時，俄軍押送被俘的烏軍。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

別洛烏索夫要求採取行動，確保與庫爾斯克相鄰的別爾哥羅德州（Belgorod）「完整和不受侵犯」。他表示將親自監督這些措施的落實。

莫斯科星期四宣佈別爾哥羅德進入聯邦緊急狀態。州長格拉徳科（Vyacheslav Gladkov）說，當地不斷面臨無人機襲擊和烏克蘭軍隊的炮擊。

與此同時，烏克蘭東部的戰鬥仍在繼續。俄羅斯軍隊正在推進到距離頓涅茨克（Donetsk）波克羅夫斯克（Pokrovsk）波克羅夫斯克（Pokrovsk）不到10公里之處。當地政府負責人Serhii Dobriak敦促居民撤離並在其網站上的影片中說，作為該地區重要的物流樞紐這座城市的「形勢只會愈來愈糟」。