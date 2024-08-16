烏軍稱控制俄領土1150平方公里　俄設邊境地區軍事安全協調委員會

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）於8月15日向總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）匯報，烏軍對俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區展開攻勢以來，已佔領1,150平方公里土地、控制82個定居點。面對烏克蘭在俄羅斯領土進行反攻，俄羅斯國防部15日宣布，成立邊境地區軍事安全協調委員會。俄國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）當天主持首次會議。



2024年8月15日，俄羅斯成立邊境地區軍事安全協調委員會，由俄國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）當天主持首次會議。（Reuters）

圖為2024年8月13日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy），烏克蘭軍車駛向俄羅斯邊境。（Reuters）

別洛烏索夫說，他下令在國防部成立邊境地區軍事安全協調委員會，職責範圍覆蓋別爾哥羅德州（Belgorod）、布良斯克州（Bryanskaya）和庫爾斯克州（Kursk），成立目的為提升支援部隊的效率，但不會取代俄軍北部集群部隊指揮部，以及總參謀部的作戰指揮。

該協調委員會由俄國防部副部長、軍事管理機構負責人、總參謀部代表，以及俄邊境三州行政長官組成，每周至少召開一次會議。

烏克蘭軍隊8月6日起對俄羅斯庫爾斯克州發動襲擊。俄國家反恐委員會9日已宣布，在庫爾斯克州、別爾哥羅德州和布良斯克州實行反恐行動制度。別爾哥羅德州及後並宣布緊急狀態。