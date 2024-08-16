美國大選｜民調：萬斯受歡迎程度差過2008年佩林　淨支持率錄負數

美國廣播公司（ABC News）8月16日引述FiveThirtyEight公布的最新民調數據，特朗普的副手、共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）成為本世紀美國大選副總統候選人受歡迎程度最低一批的其中之一，甚至低過2008年美國大選時公認受歡迎度最低的民主黨副總統候選人佩林（Sarah Palin）。



左圖為：共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）於2024年8月6日在美國賓夕法尼亞州舉行記者會。右圖為：民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）於2024年8月13日在加州洛杉磯舉行的美國州、縣和市政僱員聯合會（AFSCME）第46屆大會上發表講話。（Reuters）

民調指出，受訪民眾對萬斯的支持率為33.4%、不支持率為42.6%，淨支持率為負9.1個百分點。反觀萬斯的對手、民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）的支持率為37.4%，不支持率為33%，淨支持率為4.4個百分點。

圖為萬斯在宣布接受提名後受歡迎程度在綜合民調中的變化趨勢。（截圖自民調整合網站538）

佩林在2008年美國大選時被公認為共和黨最差的副總統候選人，當時支持率為44%，不不支持率度為45%，為負1個百分點，到競選後期跌至負2個百分點。

2024年8月15日，美國賓夕法尼亞州，共和黨美國副總統提名人萬斯在VFW Post 92發表講話。（Reuters）

萬斯的這一成績甚至低過佩林，報道指二人的平均淨支持率的下降趨勢相似。