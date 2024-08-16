美國大選｜民調：萬斯受歡迎程度差過2008年佩林 淨支持率錄負數
撰文：官祿倡
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美國廣播公司（ABC News）8月16日引述FiveThirtyEight公布的最新民調數據，特朗普的副手、共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）成為本世紀美國大選副總統候選人受歡迎程度最低一批的其中之一，甚至低過2008年美國大選時公認受歡迎度最低的民主黨副總統候選人佩林（Sarah Palin）。
民調指出，受訪民眾對萬斯的支持率為33.4%、不支持率為42.6%，淨支持率為負9.1個百分點。反觀萬斯的對手、民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）的支持率為37.4%，不支持率為33%，淨支持率為4.4個百分點。
佩林在2008年美國大選時被公認為共和黨最差的副總統候選人，當時支持率為44%，不不支持率度為45%，為負1個百分點，到競選後期跌至負2個百分點。
萬斯的這一成績甚至低過佩林，報道指二人的平均淨支持率的下降趨勢相似。
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