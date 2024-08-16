猴痘｜瑞典錄得一宗新變種病例　為非洲以外首例

世界衛生組織8月15日證實，瑞典確診一宗新型病毒株病的猴痘病例，是首次在非洲以外發現。此前一天，世衞剛宣布猴痘疫情為構成「國際關注的突發公共衞生事件」，稱憂慮正在非洲爆發的疫情會在全球擴大。



圖為2024年8月15日，瑞典當局就猴痘問題召開記者會。（Reuters）

圖為2024年7月18日的剛果民主共和國，當地爆發猴痘疫情，不少患者均為兒童。（Reuters）

瑞典衛生官員表示，當日下午確認這宗病例，患者在斯德哥爾摩求醫時確診。病人是在非洲感染近期爆發的變異毒株，正在接受治療。瑞典當局強調，該患者未對其他社群造成風險，瑞典已做好安全診斷、隔離和治療患者的準備，此次感染被認定為「特殊事件」。

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果，又稱剛果（金））為疫情重災區，該國衛生部長Samuel-Roger Kamba於15日發聲明稱，自今年初以來，該國已通報15,664宗懷疑病例，累計造成548人死亡，全國所有省份均受病毒影響。