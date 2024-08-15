猴痘疫情蔓延　世衛再度宣布為「構成國際關注突發公共衛生事件」

繼非洲將猴痘疫情列為公共衞生緊急事件後，世界衛生組織（WHO）於8月14日就猴痘疫情召開緊急委員會會議，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日宣布，將猴痘（mpox）列為構成最高級別警示的「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC.），為兩年來第二次。



2024年7月19日，剛果民主共和國，圖為北基伍省（North Kivu）出現猴痘病例，尼拉貢戈地區（Nyiragongo）的治療中心為病人治療。（Reuters）

剛果發現新分支病毒 於非洲迅速傳播

譚德塞表示，在剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果，又稱剛果（金））東部發現一種更致命性的新分支病毒株，正在非洲迅速傳播，包括蔓延到過去未曾發現病例的國家，令人擔憂可能在非洲境內，甚至境外進一步爆發。他強調，國際社會採取協調一致的應對措施，對於阻止疫情爆發和拯救生命至關重要。

譚德塞表示，世衛已應急撥款150萬美元應急，並計劃在未來幾天發放更多資金。但估計應對計劃首階段需要1500萬美元，世衛擬呼籲捐助。

圖為2024年7月19日，剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）一名疑似感染猴痘的兒童，由醫護人員採集樣本檢驗。（Reuters）

非洲今年已有1.7萬例 至少500人死亡

世衛專家表示，所有委員會成員一致認為，當前的病例激增是「非同尋常的事件」，又指剛果報告的病例數量創下歷史新高。

路透社引述非洲疾控中心表示，今年迄今，非洲大陸已通報超過17,000宗疑似猴痘病例，其中517例死亡，病例數較去年同期增加160%，至少涉13個國家。

新華社則報道，世衛組織數據顯示，今年以來報告的猴痘病例超過1.56萬宗，已超過去年病例總數，其中死亡病例達537宗。