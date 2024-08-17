颱風安比正在遠離日本　ANA與JAL約70航班取消　國泰飛日班機延誤

強颱風安比（AMPIL）對日本關東地區的影響明顯，東京首都圈多個大城市狂風暴雨。東海道新幹線「東京-名古屋」區間16日全日停運，數百飛機航班取消等，對當地盂蘭盆節假期的交通造成重大打擊。來到17日，日本部份地區航班持續受到影響，全日空航空和日本航空取消68個航班。



氣象廳16日預測，安比暴雨圈17日延伸到本州東北部的福島和宮城縣，當地32萬名居民被迫臨時疏散。

當局在當地時間8月17日早上9時45分公布，安比現集結於福島縣南部磐城市以東約280公里，以20公里/小時向東北偏東移動。它的中心氣壓是950百帕，近中心最大風速每秒45米，瞬間最大陣風每秒60米。

安比颱風路徑：2024年8月16日，受颱風安比影響，來往東京和名古屋之間的新幹線列車服務取消。圖為日本東京的一站內，一名鐵路職員走向已關閉的閘門。（Reuters）

惡劣天氣影響羽田機場與成田機場航班升降。日航（日本航空，JAL）和全日空（全日本空輸，ANA）稱國內和國際航線合計約有650航班取消，影響約12萬人。17日也合計約有70個航班取消。

根據香港機場管理局網站的資料，飛往日本的9個國泰航空班機有延誤。自日本返回香港的航班中，香港快運航空7個航班有延誤，香港航空6個航班有延誤。

當局呼籲有關地區警惕強風、大浪、地質災害、低窪地區水浸，水位上漲和河流泛濫，並敦促關東地區民眾注意可能出現的風暴潮。

18日是盂蘭盆節假期最後一天，預計17日在國內旅行以及在家鄉過節的人將起程回家，但海陸空交通16日全日癱瘓，預料影響成千上萬人的回家之路。

日本氣象廳當地時間8月17日早上9時更新颱風安比移動路徑預測圖表。

毗鄰東京的千葉縣早上起已處於戒備狀態。日本放送協會（NHK）拍到千葉縣市川市一處商業區道路淹水，多輛車泡在水中。被困車裏的一名男子說：「早上就開始下大雨，我見雨勢小了就開車出來，沒想到受困在淹水的道路。」

神奈川縣多人因強風受傷，一名40多歲的男子在公寓樓外工作時，狂風將半開的門關上，夾到他的手，導致一根手指頭折斷。

此外東京大田區陷入暴風圈，電線杆被風吹倒。一名20多歲的日本男子說，他差點就被壓到。東京的澀谷區廣尾的住宅區，一棵大樹在狂風中折斷，橫倒在車道上，阻斷交通。

附近一名50多歲的居民說：「聽到一聲像打雷一樣的巨響，向外看時，那棵樹倒了。」

安比颱風路徑：2024年8月16日，日本東京的一火車站內人們走在一個電子熒幕附近。它顯示因受颱風安比影響，來往東京和名古屋之間的新幹線列車服務取消。（Reuters）

受颱風影響，東京至名古屋的東海道新幹線全日停運，16日往返羽田和成田的國內和國際航班，全日空航空取消335趟航班，日本航空取消319趟航班，約12萬名乘客受影響。

16日停止運作東京至名古屋之間的東海道新幹線全日停運，JR東海17日已確認設備已接受檢查且安全，今起全線正常運作。

此外，因颱風停駛的千葉縣JR常規線當地時間17日上午10時所有路段恢復運行。

另一方面，一些私營鐵路以及航班預計將繼續受到影響，該等公司正在要求人們查看最新資訊。